Von Bernd Bexte

Herford (WB). Ein nahezu baugleiches Einsatzfahrzeug war erst vor drei Wochen in Schwarzenmoor in den Dienst gestellt worden, am Sonntag war Elverdissen an der Reihe.

»Zwei solche Investitionen in so kurzer Zeit hat es in Herford noch nicht gegeben«, freut sich der neue Feuerwehrchef Karsten Buschmann, zugleich Löschgruppenführer in Elverdissen. Etwa 400.000 Euro hat die Stadt pro »Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug«, so die offizielle Bezeichnung, investiert.

Der neue Alleskönner der Elverdisser Wehr (46 Aktive, darunter sechs Frauen) konnte am Sonntag am Gerätehaus an der Schulstraße bestaunt werden. Er ersetzt ein 23 Jahre altes Tanklöschfahrzeug, das zunächst an der Hauptwache in Herford und seit etwa zehn Jahren in Elverdissen stationiert war.

Weitere Fahrzeuge werden angeschafft

»Das neue Fahrzeug hat 2200 Liter Wasser im Tank, das alte hatte gerade einmal 600«, erläutert Buschmann nur einen der vielen Unterschiede. Zudem sei der Neuling mit hydraulischem Rettungsgerät bestückt und könne auch für technische Hilfeleistungen eingesetzt werden. »Jetzt können wir noch schneller und noch besser Hilfe leisten.« Die Elverdisser verfügen über zwei Löschfahrzeuge und zwei Mannschaftstransportwagen.

Und es geht weiter: Der Nachfolger für das andere Löschfahrzeug in Elverdissen sei bereits bestellt und für die Innenstadtwehr stehe der Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges an, erläutert Buschmann. »Jeder hat das Recht auf gutes Arbeitsmaterial«, begründet Bürgermeister Tim Kähler die Investitionen. Das sei ein Zeichen des »Respekts gegenüber ihrer Arbeit«.

Systematische Modernisierung

Der zum Monatsbeginn als ehemaliger Leiter der Feuerwehr ins zweite Glied zurückgetretene Michael Stiegelmeier erläuterte noch einmal die systematische Modernisierung aller Bereiche der heimischen Feuerwehr, die seit einigen Jahren Schritt für Schritt voranschreite. Spätestens in zwei bis drei Jahren verfügten dann alle Löschgruppen über moderne Gerätehäuser, entsprechende Fahrzeuge und Einsatzkleidung.

Pfarrer Michael Große von der benachbarten Kirchengemeinde griff in einer kurzen Ansprache angesichts aktueller Anlässe die Angriffe auf Rettungskräfte auf. »Das ist menschenverachtendend.«

Inklusive der Jugendfeuerwehr leisten 220 Männer und Frauen ihren Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt. Hinzu kommen 36 hauptamtliche Kräfte.