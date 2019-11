Von Ralf Meistes

Herford (WB). Fast fünf Monate kommt die Stadt Herford mittlerweile ohne Fahrradbeauftragten aus. Das fällt umso mehr ins Gewicht, weil das Thema Mobilität in der Stadt an Bedeutung gewinnt. Mittlerweile musste die Verwaltung einräumen, dass einige Dinge nicht umgesetzt werden können, weil die Stelle vakant ist. Im Mai hatte die ehemalige Radverkehrsbeauftragte Linda Noack überraschend bekannt gegeben, dass sie Herford verlässt. Dabei war die 42-Jährige erst im Oktober 2018 ins Amt eingeführt worden.

Einarbeitungszeit

Die Koordinierungsaufgabe, die der Radverkehrsbeauftragte übernehmen soll, wird schon seit längerem nicht mehr erfüllt. Denn bevor Noack ihr Amt antrat, blieb die Stelle über Monate unbesetzt. Aufgrund der hohen Fluktuation in den vergangenen Jahren mussten sich neue Bewerber immer erst einarbeiten, mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen und ein Netzwerk aufbauen.

Während in anderen Städten und Gemeinden die Stelle eines Mobilitätsmanagers geschaffen wird, gelingt es Herford momentan nicht, die Stelle des Radverkehrsbeauftragten zu besetzen. Die Nachbesetzung wurde in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich gefordert. Zuletzt von den Grünen in einem Zehn-Punkte-Plan für einen verbesserten Radverkehr in Herford.

Projekt kann nicht vorangetrieben werden

Eigentlich wollte Linda Noack in der zweiten Jahreshälfte 2019 das Grobkonzept des Radwegekonzeptes von der Theorie in die Praxis überführen. Doch dieser Plan wird jetzt nicht umgesetzt. Liegen bleiben zum Teil auch die Hinweise aus der Bevölkerung, dass einige Hinweisschilder nicht mehr leserlich und somit gereinigt oder ersetzt werden müssen. »Wir können das nicht alles eins-zu-eins umsetzen, weil uns an dieser Stelle nunmal Personal fehlt«, hatte Beigeordneter Dr. Peter Böhm im Verkehrsausschuss erklärt.

Stelle attraktiver machen?

Es stellt sich die Frage, ob die Stadt die Stelle nicht auch attraktiver gestalten muss, damit sich Bewerber melden, die dauerhaft an einer Verbesserung des Radwegenetzes arbeiten – in Kooperationen mit den Akteuren, die sich für die Radfahrer in Herford stark machen.