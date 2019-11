Von Peter Schelberg

Herford (WB). Weil die Schrankenanlagen defekt sind, müssen seit Anfang 2019 drei Bahnübergänge zwischen Herford und Bad Salzuflen manuell gesichert werden – rund um die Uhr. Am Montagmorgen haperte es beim Personaleinsatz: Wie Anwohnerin Monika von Szalghary berichtet, sei der Übergang Maschstraße zeitweise nicht besetzt gewesen.

»Gegen 7 Uhr habe ich gehört, dass ein Zug ein Signal gegeben hat und um 8 Uhr noch einmal – das ist ganz ungewöhnlich«, sagt die 75-Jährige. Daraufhin sei sie zum Bahnübergang gefahren, an dem ein Häuschen für den Sicherungsposten steht. Der sperrt normalerweise den Übergang, indem er ein rot-weißes Band über die Straße spannt – immer, wenn sich ein Zug nähert.

»Ich habe geklopft, aber da war niemand«, erläutert Monika von Szalghary. Anschließend sei sie zum Bahnübergang Brunnenstraße gefahren, der ebenfalls per Hand gesichert wird. »Da saß jemand von der DB.« Der Mitarbeiter habe ihr gesagt: »Wir wissen, dass am Übergang Maschstraße niemand ist – aber warum das so ist, können wir nicht sagen«.

Provisorium ärgert Anwohner

Daraufhin sei sie wieder nach Hause gefahren, habe Nachbarn gewarnt und versucht, die Bahn zu kontaktieren – ohne Erfolg: »Da bekommt man nirgendwo eine Auskunft«, ärgert sich von Szalghary. Gegen 10.40 Uhr habe sie nochmal nach dem Rechten geschaut. »Da war dann jemand, der die Warnbänder über die Straße zog.« Auf ihre Nachfrage habe der Mann gesagt, er sei nach dem Nachtdienst aus Geseke nach Herford beordert worden sei, um hier den Übergang zu sichern.

»Uns reicht’s jetzt«, sagt die erboste Anwohnerin: »Seit Anfang des Jahres besteht dieses Provisorium, und es gibt keine Anzeichen, dass sich etwas ändert.« Im Oktober habe es nach ihrer Kenntnis bereits einen Beinaheunfall am Übergang am Abzweig der Salzufler Straße gegeben. Sie verweist auch darauf, dass die Schrebergärtner regelmäßig den Übergang Maschstraße nutzen und viele Hundebesitzer ihre Vierbeiner in diesem Bereich ausführten: »Mancher denkt ja vielleicht, wenn das Band nicht gespannt ist, kann er einfach über die Gleise fahren...«

»Achtungspfiff« als Warnung

Ein DB-Sprecher bestätigte: »Es hat kurzfristig eine Krankmeldung gegeben.« Daraufhin seien die Lokführer angewiesen worden, langsam an den Übergang heranzufahren, zu stoppen, einen »Achtungspfiff« abzugeben und die Stelle dann im Schritttempo zu passieren. Dies sei auch bis zum Eintreffen eines Ersatz-Sicherungsmitarbeiters so erfolgt.

Der Sprecher erinnerte zugleich daran, dass der Schienenverkehr stets Vorrang habe und Verkehrsteilnehmer auf der Straße die Warnschilder beachten müssten.

Bis sich etwas an der manuellen Sicherung der drei Übergänge ändert, wird es noch Monate dauern: »Neue Schrankenanlagen sind bestellt – sie werden voraussichtlich Anfang bis Mitte 2020 installiert.«