Von Ralf Meistes

»Das Ökonomische muss stimmen, weil dies die Basis ist, von der wir aus agieren können«, sagt WWS-Geschäftsführer Magnus Kasner. Die soziale Komponente gehört zur DNA der Wohnungsbaugesellschaft. »Schnellstmöglich erschwinglichen Wohnraum zu schaffen«, lautete die Prämisse der damaligen Wohnbau in den 1950er Jahren.

Heute spielt für die Wohnungsbaugesellschaft mit ihren 3770 Wohnungen vermehrt der Klimaschutz eine gewichtige Rolle. An einigen Beispielen aus der jüngsten Vergangenheit lässt sich dies gut ablesen.

Investitionsprogramm

Zunächst hat die Wohnungsbaugesellschaft WWS unter den Geschäftsführern Magnus Kasner und Heinz-Dieter Klein seit 2009 ein Investitionsprogramm umgesetzt, das auch die Dämmung der Häuser aus den 1950er Jahren (und später), die Umstellung auf Brennwertthermen und die Erneuerung von Fenstern zur Folge hatte. Weit über 100 Millionen Euro ist in den Gebäudebestand der WWS in den vergangenen zehn Jahren investiert worden. Vom Dach bis zum Keller sind etliche WWS-Häuser mit Dämm-Material versehen worden.

Mieterstrom

Mit einem lokalen Mieterstromprojekt, das seit 2019 läuft, reduziert die WWS die CO2-Emissionen und entlastet ihre Mieter bei den Stromkosten. Auf einem Gebäuden der WWS Herford in der Halberstädter Straße sind 228 Solarmodule verbaut worden. Die Solaranlage reduziert die CO2-Emissionen um 28,8 Tonnen pro Jahr. Diese Einsparung entspricht laut Geschäftsführer Kasner der jährlichen CO2-Bindung von 2300 Buchen. Weitere derartige Projekte befinden sich in der Planung. Zudem können die WWS-Mieter auch noch Stromkosten sparen. Denn der Strom muss mindestens zehn Prozent günstiger sein als der Tarif des örtlichen Grundversorgers. Dadurch könnten die Mieter ihre Stromkosten um bis zu 140 Euro pro Jahr senken.

Mietergärten/Begrünung

In der Magdeburger Straße, der Halberstädter Straße, aber auch in anderen Quartieren mit WWS-Wohnungen gibt es so genannte Mietergärten. Mittlerweile bewirtschaften die Mieter eine Fläche von 14.000 Quadratmetern aufgeteilt auf 259 Gärten. Außerdem sind von den 267.000 Quadratmetern Rasenfläche inzwischen 16.500 Quadratmeter in Wildblumenwiesen umgestaltet worden. Die Anzahl der Wildblumenwiesen will die WWS in den kommenden Jahren weiter ausbauen. »Wir arbeiten an einem Biodiversitätskonzept für die Grünflächen«, kündigt Magnus Kasner an. Darüber hinaus stehen in den Außenanlagen der WWS fast 2100 Bäume. »Auf den Erhalt unseres Altbaumbestandes legen wir besonderen Wert«, betont Geschäftsführer Magnus Kasner. Außerdem gibt es 58.000 Quadratmeter Pflanzflächen, also Gehölze und Stauden sowie Dachbegrünung (beispielsweise am Nachbarschaftszentrum Lerchenstraße und an der Kita Schwarzenmoorstraße).

Nahwärmeprojekte

1350 Wohnungen der WWS werden mit Nahwärme von den Stadtwerken versorgt. In der Amselstraße und Dieselstraße wurden im Zuge der energetischen Modernisierung Blockheizkraftwerke durch die Stadtwerke errichtet und zur Nahwärmeversorgung eingesetzt.

Energiesprong

Derzeit befinden sich 1620 der 3770 WWS-Wohnungen in einem Haus mit Wärmedämmverbundsystem. Beispielsweise sind seit 2009 WWS-Häuser in der Amselstraße, Dieselstraße, Schmiedestraße und Bauvereinstraße energetisch saniert worden. Diesen Weg will die WWS weitergehen. Unter anderem strebt man eine Beteiligung an einem Projekt der Deutschen Energie Agentur an, das Energiesprong heißt. Das Prinzip stammt aus den Niederlanden. Das Sanierungskonzept setzt auf digitalisierte, standardisierte Prozesse und vorgefertigte Bau- und Technikelemente, mit denen ein klimaneutraler Energiestandard zu erschwinglichen Kosten realisiert werden könnte. Das zu sanierende Gebäude wird mittels 3D-Technik vermessen. Anschließend werden in einer Fabrik größere Dämm-Elemente hergestellt. Vor Ort werden anschließend die einzelnen Elemente, die Fenster und Anschlüsse für Zu- und Abluft beinhalten, nur noch angebracht. In den Niederlanden sollen mit dieser Methode bereits 4500 Wohnungen saniert worden sein. »Wir beobachten solch innovativen Prozesse genau«, sagt Kasner.

Weitere Maßnahmen

Den Bestand bewahren und modernisieren, anstatt abzureißen und neu zu bauen – so lautet in den vergangenen Jahren die Prämisse der WWS-Geschäftsführer. Darüber hinaus hat auch ein Wohnungstausch-Projekt dazu geführt, dass der Neubaubedarf gesenkt werden konnte. Diese Tauschbörse der WWS funktioniert folgendermaßen: Ein Mieter kündigt an, dass er lieber eine größere oder eben kleinere Wohnung hätte. Die WWS-Verwaltung schaut in ihrem Portfolio, ob es weitere Tauschwillige gibt. So konnten in den Jahren 2014 bis 2018 insgesamt 358 Wohnungstausche vorgenommen werden – also etwa 70 pro Jahr.