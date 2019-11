Den Bau der Kinder- und Jugendklinik am Klinikum Herford fördert das Land mit 16,3 Millionen Euro. Das sei Pflicht des Landes, sagt die AfD.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte vergangene Woche den Förderbescheid über 16,3 Millionen Euro für den Bau der Kinderklinik übergeben .

Die AfD-Fraktion tritt jedoch dem in der Öffentlichkeit erzeugten Eindruck entgegen, dass es sich bei dem Förderbescheid »quasi um ein mildtätiges Almosen der Landesregierung handele, für das die Bürger hier dankbar sein müssten«, heißt es in einer Stellungnahme. Das Gegenteil sei der Fall, betont Weber: »Das Land NRW ist verpflichtet, die Investitionskosten der Kliniken im Land in voller Höhe mit Zuschüssen aus dem Landeshaushalt zu finanzieren.«

Duales Finanzierungsprinzip

So sei es im Bundesrahmengesetz den Ländern aufgegeben. Sie gingen diese Verpflichtung im Gegenzug zu der ihnen übertragenen Planungshoheit und Bedarfskontrolle für die Krankenhäuser ein. Es gelte immer noch das duale Finanzierungsprinzip: »Krankenkassen und Selbstzahler zahlen für Pflege, medizinische Betreuung und Unterbringung, die Länder für die notwendigen Investitionen in Neubau und Erhalt der Gebäude, ihre Instandhaltung sowie für die technische Ausstattung und lose Einrichtung.«

Dieser gesetzlichen Verpflichtung hätten sich die Landesregierungen sukzessive entzogen und durch Landesgesetze und Verordnungen das Bundesrecht ausgehöhlt. Lediglich Bayern und Mecklenburg-Vorpommern kämen derzeit ihrer Verpflichtung zur Krankenhausfinanzierung nach.

»Viele Häuser stehen vor Schließung«

Minister Laumann habe sich schon in seiner vorherigen Amtsführung als Minister »der desaströsen Unterfinanzierung der Kliniken mitschuldig gemacht«, kritisiert Weber. Viele Häuser hätten die ausgefallene Förderung durch Kredite ersetzen müssen, deren Kapitaldienst für Zins und Tilgung aus Pflegeentgelten nicht refinanzierbar seien. Wenn das Land nur noch etwa zehn Prozent ausschütte, bleibe nur der Investitionsstau oder letztlich die Überschuldung der Häuser.

Das wiederum führe zu Einschränkungen in der Patientenversorgung, zu Arbeitsverdichtung, Stress und Überforderung des Personals. Nach Aussage des Krankenhausreports 2019 befänden sich inzwischen etwa 25 Prozent der Kliniken am Rand der Insolvenz: »Viele Häuser stehen vor der Schließung oder Privatisierung«, folgert Weber. Das Land NRW müsse daher den Kapitaldienst für die durch den Förderausfall aufgenommenen Kredite übernehmen.

Minister Laumann wolle die Kommunen mit 40 Prozent an der schmalen Landesförderung beteiligen. Das sei ein Angriff auf das verfassungsrechtliche Gebot der Subsidiarität: »Die Kommunen sind an der Krankenhausfinanzierung nicht zu beteiligen und sollten sich mit einer Verfassungsbeschwerde dagegen wehren«, fordert Weber.