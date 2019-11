Zwischenzeitlich hat sich der sogenannte »Trinkertreff« – auch infolge der von der Stadt eingerichteten Alkoholverbotszonen – in den Bereich »Am Gange« verlagert. Nach wie vor werden Räumlichkeiten für ein »geschlossenes Angebot« gesucht. Foto: Jan Gruhn

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Mit dem Thema »Trinkertreff« wird sich der Sozialausschuss erneut am 18. November auseinandersetzen. Der Treffpunkt hat sich zwischenzeitlich in den Bereich »Zum Gange« verlagert – ein Raum als alternativer Versammlungsort kann bislang nicht angeboten werden. Probleme gibt es offenbar vermehrt mit gewaltbereiten Treff-Besuchern.

Im Mai hatte die Politik die Verwaltung beauftragt, mit der Caritas eine Weiterführung der Straßensozialarbeit im laufenden Jahr zu vereinbaren. In Workshops sollte zudem mit den Teilnehmern die Anforderungen und Zielsetzungen für einen Treff im öffentlichen Raum konkretisiert werden.

Treffpunkt »Zum Gange« hin verlagert

Der Verwaltung liegt jetzt ein weiterer Zwischenbericht vor. Darin wird darauf verwiesen, dass sich der Treffpunkt in Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und Caritas wieder »Zum Gange« hin verlagert hat, da der Münsterkirchplatz sich als »eher problematischer Treffpunkt« erwiesen habe, so die Verwaltungsvorlage.

Darin heißt es weiter: »Generell wurde ein zunehmender Bedarf zur Gewalt-Deeskalation festgestellt – bedingt dadurch, dass sich zuletzt vermehrt gewaltbereite psychisch belastete Personen am Treffpunkt eingefunden hatten.« Erfreulich sei hingegen, dass einem Treffteilnehmer entsprechend den Bestimmungen über die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen eine Teilzeitstelle bei der Caritas vermittelt werden konnte.

Im zweiten Workshop hätten Caritasvorstand, Vertreter der Verwaltung, die Sozialarbeiter und zwei Betroffene über Möglichkeiten zur Bereitstellung eines alternativen Raums diskutiert. Dabei wurde auf mögliche Probleme bei der Durchsetzung des Hausrechts in einem entsprechenden Raum verwiesen und die Frage erörtert, welche Person dieses im Bedarfsfall durchsetzen könnte. Unabhängig davon wurde es im Workshop als unwahrscheinlich angesehen, dass alle Teilnehmer des »Außentreffs« mit einem »geschlossenen Angebot« erreicht werden könnten.

Suche nach Räumlichkeiten bislang erfolglos

Eher skeptisch werden auch die Aussichten betrachtet, ob es gelingen wird, geeignete Räumlichkeiten zu finden und anbieten zu können: »Die Suche nach konkreten Räumlichkeiten wurde wieder aufgenommen, blieb aber bislang weiterhin erfolglos.« Ohnehin könnten weder Treffteilnehmer noch Caritas prognostizieren, ob es mit einem Versammlungsraum gelingen würde, einen öffentlichen Treffpunkt zu vermeiden.

Einen von der Verwaltung erarbeiteten Entwurf eines Sozialkonzept hatte die Politik zunächst verworfen. Ob nun – wie am 3. September im Sozialausschuss vorgeschlagen – am 18. November »eine finale Entscheidung hinsichtlich des weiteren Vorgehens getroffen werden kann«, bleibt abzuwarten. Die Sitzung beginnt am 17 Uhr im Rathaus.