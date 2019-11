Von Lars Krückemeyer

Hiddenhausen (WB). 26 Vereine gehören dem Gemeindesportverband Hiddenhausen an. Trotzdem wartete der GSV vergeblich auf Vorschläge für die Verleihung des Ehrenamtspreises im März. Das soll sich mithilfe der Brauerei ändern.

»Wir haben uns darüber sehr gewundert und wollen mit einer Prämie in Höhe von 400 Euro, einer Medaille und einer Brauereibesichtigung für 20 Personen einen Anreiz schaffen«, erklärt Marketing-Leiter Peter Lohmeyer. Für zunächst fünf Jahre gilt dieses Sponsoring.

Ehrung nicht um jeden Preis

Übungsleiter, Platzkassierer, Fahrdienst: Ohne die vielen freiwilligen Helfer würde in Sportvereinen nicht viel funktionieren. Deshalb legt der Gemeindesportverband großen Wert auf die Auszeichnung eines langjährig tätigen Ehrenamtlers. »Wir ehren allerdings auch nicht um jeden Preis. Es muss schon eine besondere Leistung für einen Verein dahinterstecken«, betont der 2. Vorsitzende Wolfgang Möller. Und der Mann weiß als ehemaliger Vorsitzender des Tennis-Sport-Vereins Sundern, wovon er spricht.

Genauso wie der schon mehrfach ausgezeichnete GSV-Chef Manfred Priebe, dessen Stammverein Spielvereinigung Hiddenhausen sich gerade den Traum von einem Kunstrasenplatz in Eilshausen erfüllt. »Wir haben genug Vereine, aber sie tun sich mit der Meldung eines Ehrenamtlichen schwer. Da kommt uns dieses Angebot der Brauerei natürlich sehr gelegen«, sagt Priebe.

Nächste Sportlerehrung am 28. Februar

Für die nächste Sportlerehrung am Freitag, 28. Februar, um 18.30 Uhr in der Aula der Olof-Palme-Gesamtschule können die Clubs noch bis Freitag, 6. Dezember, Kandidaten melden – sowohl erfolgreiche Sportler als auch verdiente Ehrenamtliche.

Keine Sorgen haben die GSV-Macher in Sachen Sportkurse. Im Gegenteil: Das Angebot wird von der Bevölkerung seit Jahren sehr gut angenommen. Soeben ist die 29. Auflage der Info-Broschüre mit mehr als 100 Kursen, Aus- und Fortbildungen erschienen, sie liegt unter anderem im Rathaus, in Banken und Geschäften aus. »Wir haben in diesem Jahr etwa 600 Teilnehmer wöchentlich, darunter sind viele Stammgäste. Deshalb hat unser Gemeindesportlehrer Thomas Koritowsky das Programm auch kaum geändert«, erklärt Priebe.

Kurse für Senioren

Immer wichtiger werden im Zuge des demografischen Wandels Kurse für Senioren, Präventions- und Rehasport. »Wir haben geschulte Übungsleiter, die Kurse sind von Krankenkassen sowie dem Deutschen Olympischen Sportbund zertifiziert und werden daher bezuschusst. Die Angebote gelten nicht nur für Hiddenhauser, sondern auch für alle Interessierten«, sagt Wolfgang Möller. Weitere Infos gibt’s hier.