Während in die Häuser an der Glatzer Straße (Foto oben) neues Leben eingezogen ist, stehen am Habichtweg noch etliche Gebäude leer. Ganze Häuserreihen sind hier verlassen. Foto: Ralf Meistes

Von Ralf Meistes

Herford (WB). Auf der einen Seite stehen Häuser, durch die man durchgucken kann, weil weder Gardinen vor den Fenstern hängen noch Möbel die Sicht verdecken. Auf der anderen Seite blickt man auf neu gepflasterte Auffahrten und herbstliche Dekorationen vor der Haustür. In der Adlerstraße verläuft die Grenze zwischen neu bezogenen und seit langem verlassenen ehemaligen Briten-Wohnungen.

73 Wohneinheiten (Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser) hatte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) im Bereich Adlerstraße/Habichtweg/Sperberweg zum Verkauf angeboten. 44 dieser ehemaligen Britenhäuser sind mittlerweile verkauft, bestätigt Peter Waanders von der Bima auf Anfrage.

»Weitere zehn Doppelhaushälften befinden sich derzeit in der Kaufvertragsabwicklung. Voraussichtlich werden im nächsten Jahr noch acht Einfamilienhäuser am Habichtweg und am Sperberweg verkauft«, erklärte Waanders.

Stadt hat 159 Einheiten gemietet

Nach dem Abzug der Briten 2015 standen zunächst mehr als 400 Wohneinheiten außerhalb der drei Kasernen leer. Etwa 100 gehörten einem niederländischen Fonds. Die Mehrzahl dieser Häuser stehen in der Glatzer Straße und sind verkauft. Darüber hinaus hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft WWS zehn Häuser mit insgesamt 60 Wohneinheiten in der Birkenstraße von der Bima gekauft. Zudem einige Häuser in der Ulmenstraße.

Für die Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen hat die Stadt Herford 159 Wohneinheiten von der Bima gemietet.

Wer jetzt durch die Vogelsiedlung (Adlerstraße/Habichtweg/Bussardweg und Sperberweg) geht, der findet von den ehemaligen britischen Bewohnern nur noch sehr wenig. Mal ein Schild mit der Aufschrift »Private Property – No Games«, doch von den Türschildern und Briefkästen sind die englischen Namen längst verschwunden. Einige Gärten verwildern. Vor anderen Häusern stehen Mulden – hier wird renoviert.

Moos auf den Stufen

Dennoch wirkt das Teilstück zwischen Adlerstraße und An der None wie ein verlassenes Quartier. Moos wächst auf den Stufen zur Haustür, einige Holzzäune sind aus ihren Verankerungen gerissen und liegen auf dem Boden.

Ganz anders sieht es in der Glatzer Straße aus. Hier haben fast alle Häuser neue Haustüren, Autos stehen vor den Reihenhäusern, Kinder spielen davor. Im Jahr 2016 sind die ersten 66 Reihenhäuser in der Glatzer Straße über die Sparkasse verkauft worden. Weitere Häuser, die zu einem niederländischen Fonds gehörten, kamen später hinzu. Heute wird an einigen Häusern zwar noch gewerkelt, leere Fensterbänke und verlassene Gärten sieht man aber nicht mehr.

Mit dem Kauf einer größeren Bima-Fläche werden sich bald auch die Mitglieder des Stadtrates beschäftigen. Zwei Kaufverträge für Flächen auf dem Wentworth-Areal sind bereits geschlossen worden. Jetzt will die Stadt Herford auch die restlichen 6,4 Hektar von der Bundesbehörde kaufen. Auf dem Areal befinden sich noch drei große Mannschaftsgebäude, die Lister-School, ein Funkturm, eine Tischlerei sowie einige Verwaltungsgebäude. »Die Vertragsverhandlungen laufen konstruktiv. Ein Datum für den Vertragsabschluss kann noch nicht genannt werden«, sagt Peter Waanders.