Herford (WB). Die Raumsituation an der Geschwister-Scholl-Realschule (GSS) ist seit Jahren angespannt. Deshalb sollten in den kommenden Jahren zusätzliche Klassenräume entstehen. Weil jedoch aufgrund des Raum-Dilemmas am Ravensberger Gymnasium (RGH) dort Baumaßnahmen sofort umgesetzt werden müssen, verschiebt sich der Umbau an der Geschwister-Scholl-Schule.

Da die Realschule an der Wiesestraße aber nicht bis 2024 auf eine Verbesserung warten kann, schlagen die CDU- und die SPD-Fraktion in getrennten Anträgen vor, Container auf dem Schulgelände aufzustellen. Eine Entscheidung hierüber soll in der Sitzung des Betriebsausschusses des Immobilien- und Abwasserbetriebs (IAB) getroffen werden.

In einem Container könnte beispielsweise ein Kiosk untergebracht werden, weil es an der GSS schon heute ein Defizit bei der Mittagsverpflegung gibt. Obwohl es sich um eine Halbtagsschule handelt, halten sich bis zu 100 Schüler auch über Mittag in der Einrichtung auf – zum Beispiel, weil sie an Arbeitsgemeinschaften oder Förderunterricht teilnehmen. Auch von einem zusätzlichen Aufenthaltsraum ist die Rede.

Container als Übergangslösung

Wolfgang Rußkamp (CDU) kann sich durchaus noch zusätzliche Container vorstellen. »Wir setzen uns seit langem dafür ein, die Raumsituation an der GSS zu verbessern. Durch das Fiasko am Ravensberger Gymnasium wird es schwierig, zügig zu einer Verbesserung zu kommen. Darum soll zumindest eine Entspannung bei der Übermittagsbetreuung und den Angeboten beim Förderunterricht organisiert werden, indem man Container aufstellt«, begründete Rußkamp den CDU-Antrag.

Ähnlich äußert sich Hans-Jürgen Rühl (SPD). »Es ist bedauerlich, dass es jetzt die Geschwister-Scholl-Schule trifft, weil wir da wirklich Handlungsbedarf sehen. Da mit einer Umsetzung des Umbaus an der Schule nicht vor 2024 zu rechnen ist, sollte wir mit den Containern eine gute Übergangslösung schaffen«, so der SPD-Ratsherr. Die Containerlösung soll bis spätestens zum Beginn des Schuljahres 2020/21 realisiert sein.