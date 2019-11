An der Grundschule Radewig wird zurzeit der Pausenhof saniert. Die Fläche im Hintergrund ist nach den ursprünglichen Plänen als Standort für ein Bildungshaus vorgesehen. Anwohner des Quartiers fordern einen Alternativ-Standort in der Nähe. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Der vorgesehene Standort an der Grundschule Radewig wird politisch zunehmend in Frage gestellt: Entgegen ursprünglicher Pläne wird der Rat 2019 voraussichtlich nicht mehr über das Bildungshaus-Projekt entscheiden.

Wie Bürgermeister Tim Kähler am Mittwoch auf Anfrage bestätigte, werde der Punkt »Bildungshaus« von den Tagesordnungen des Jugendhilfeausschusses am 25. November und auch der Ratssitzung am 13. Dezember genommen. »Wir haben am Dienstag im Verwaltungsvorstand nochmals die Themen Bildungshaus, Jugendtreff und Kita-Bau erörtert. Dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es absolut richtig ist, entsprechende Angebote in diesem Gebiet zu schaffen«, sagte Kähler.

Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Auffassungen zwischen Bürgern und Verwaltung und möglicher Vorschläge, die noch gemacht werden könnten, sei zugleich beschlossen worden, »dass wir verwaltungsintern Alternativen prüfen«. Zunächst solle innerhalb der Verwaltung mit den betroffenen Abteilungen und auch unter Einbeziehung der städtischen Töchter wie der WWS diskutiert werden.

Gespräche mit Bürgern geplant

Er werde an den Beratungen teilnehmen, betonte Kähler: »Danach werden wir mit den Fraktionen sprechen und natürlich auch direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Anschließend werden wir versuchen, einen konsensualen Vorschlag zu machen.«

Einigkeit bestehe nach seiner Wahrnehmung darüber, dass es richtig sei, die geplanten Einrichtungen zu schaffen. »Das ist zunächst ja sehr positiv – denn das Ob wird nicht diskutiert, sondern nur noch das Wie«, betonte der Bürgermeister: »Wir gehen jetzt erst mal einen Schritt zurück. Vielleicht können wir dadurch Kompromisse schließen, neue Wege finden und Vorschläge machen. Denn es wäre nicht gut, wenn Angebote, die grundsätzlich gewollt sind, nachher sehr kritisch begleitet werden, nur weil das eine oder andere nicht klar war.« Deshalb sei es gerechtfertigt, nochmal »eine kleine Runde zu drehen«, um dabei gemeinsam eine tragfähige Lösung zu entwickeln.

Kähler bestätigte, dass sich zwischenzeitlich Bürger direkt an ihn gewendet hätten: »Das nehme ich sehr ernst. Zumindest sollten ihre Argumente abgewogen werden, bevor man eine Entscheidung in dieser Sache trifft. Ob wir am Ende allen Einwänden folgen können, ist eine andere Frage.«