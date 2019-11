Herford / Bad Salzuflen (WB). Nachdem beim Brand einer Lagerhalle in Bad Salzuflen-Schötmar Ende September große Mengen an Löschwasser in die Bega und von dort in die Werre gelangt waren , liegen nun die Ergebnisse der Wasserproben und das biologische Gutachten vor: Wie der Kreis Lippe mitteilt, sind demnach »aus ökologischer Sicht keine bestandserhaltenden Maßnahmen in der Bega und Werre notwendig«.