Von Ralf Meistes

Herford (WB). Dunkel mit verdreckten Leuchten und beschmierten Wänden – so sieht es an der Unterführung Komturstraße/Weddigenufer aus. Der Innenstadtverein »in Herford« will das ändern.

Wo sich heute noch misslungene Graffiti an den Wänden befinden, sollen ab dem kommenden Jahr Größen der Rock- und Pop-Geschichte auf die Passanten blicken. Die Gesichter von Musikern wie David Bowie, Elvis Presley und Amy Winehouse soll ein Künstler auf die Wände malen. Dazwischen bunte Muster, die die Stars umspielen. »Wir wollen jetzt den nächsten Schritt zur Verschönerung der Unterführungen machen«, bestätigt Mathias Polster vom Innenstadtverein auf Anfrage.

Der Beirat für Stadtbildpflege beschäftigt sich mit den Plänen in der Sitzung am 21. November. Am 5. Dezember soll die Neugestaltung der Unterführung dann im Bauausschuss vorgestellt werden.

Zuerst Schäden beheben

Der Entwurf stammt von Michael Künsler, der in unmittelbarer Nähe zur Unterführung wohnt und die Gegebenheiten sehr gut kennt. Der Innenstadtverein hofft, dass die Arbeiten bereits im April oder Mai abgeschlossen sein können.

Der Innenstadtverein hat im Vorfeld bereits einige Probleme aus dem Weg geräumt. So ist an einigen Stellen der Beton abgeplatzt. Diese Schäden müssen zunächst behoben werden, bevor mit den Malerarbeiten begonnen werden kann. Die Unterführung fällt in die Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen.NRW. Dieser wollte, so heißt es vom Innenstadtverein, die Beschädigungen zwar nicht beseitigen, weil sie sich nicht negativ auf die Statik auswirken, die Behörde hat offenbar aber keine Einwände, wenn der Innenstadtverein die Löcher stopft. »Ich bin Restaurator und kenne mich damit aus. Ich würde die Schäden beseitigen«, kündigte Mathias Polster an.

Da Verein hat auch bereits Ideen für die Verschönerung der Unterführung am Renntorwall. Allerdings gab es hier auch Ideen von Seiten des Museums Marta, im Zuge des Projektes »5 Orte, 5 Tore« den Bereich künstlerisch gestalten zu lassen. »Deshalb haben wir uns jetzt zunächst der Unterführung Johannisstraße angenommen. Am Ende sollen aber alle Unterführungen am Wall bunt und freundlich gestaltet sein«, sagt Polster.

Kommentar

Ohne Mathias Polster und den Innenstadtverein wären die drei Unterführungen am Herforder Bahnhof wohl immer noch dunkle Löcher. Zwar wurde seit Jahren darüber diskutiert, dass die Unterführungen rund um den Wall besser ausgeleuchtet und verschönert werden sollten, doch erst Polster und sein Team haben für die Umsetzung des Projektes gesorgt. Aus Angsträumen sind helle, bunte Durchgänge geworden. Und es geht weiter. Da reicht nicht nur ein Dank, die Stadt sollte den Verein auch bei weiteren Projekten aktiv unterstützen. Ralf Meistes