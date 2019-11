Herford (WB/in). Die auf die Produktion von Abfalltonnen spezialisierte Sulo-Gruppe, die sich vor einigen Monaten aus dem Konzern Plastic Omnium gelöst hat und jetzt dem französischen Finanzinvestor Latour Capital und der Investmentbank BPI gehört, bekommt einen neuen Deutschland-Chef. Peter Kamps (52) übernimmt außerdem die Leitung der Vertriebsaktivitäten in Mittel- und Osteuropa einschließlich Russland. Außerdem wird er Mitglied der Konzernführung.

Die Unternehmensgruppe Sulo beschäftigt mehr als 1800 Mitarbeiter und erzielte 2018 in zwölf Ländern einen Umsatz von 340 Millionen Euro. Von den 600 Beschäftigten in Deutschland haben 500 ihren Arbeitsplatz in Herford. Weltweit sind nach Angaben von Firmensprecher Serdar Zengin etwa 100 Millionen Abfallcontainer von Sulo aufgestellt.

Der Betriebswirt Kamps arbeitete zuletzt in verschiedenen Funktionen beim französischen Industriekonzern Saint-Gobain. Er solle der Marke Sulo in ihrem Herkunftsland neuen Glanz geben, erklärte Michel Kempinski, Präsident der Gruppe. Sulo ist nach eigenen Angaben in Europa größter Hersteller von Wertstoffcontainern und größter Serviceanbieter rund um die Sammelbehälter.

In Deutschland zählt Sulo 3000 kommunale und gewerbliche Kunden. Im Gesamtkonzern, der seinen Sitz in Frankreich hat, sind es 800o. Sulo betreibt sechs Werke in Frankreich, Deutschland und Spanien sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum.