Luchsjunge Linus ist hundemüde: Die Raubkatze hält zwar keinen Winterschlaf, das miese Wetter aber drückt ganz schön aufs Gemüt. Hochste Zeit also, sich in die Pause zu verabschieden. An diesem Sonntag haben der Tierpark und das Café Waldfrieden zum letzten Mal geöffnet. Foto: Moritz Winde