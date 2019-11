Von Peter Schelberg

Band 27 ist jetzt erschienen, herausgegeben wird das 304 Seiten umfassende Buch in einer Auflage von knapp 1500 Exemplaren vom Kreisheimatverein und dem Kommunalarchiv – mit finanzieller Unterstützung der Stiftung der Sparkasse Herford, wie Landrat Jürgen Müller, Vorsitzender des Kreisheimatvereins, am Freitag bei der Präsentation betonte.

»1949 – da kommt was ins Rollen«

Der Herforder Udo Rolfsmeier hat den ersten Beitrag beigesteuert: Unter der Überschrift »1949 – da kommt was ins Rollen« berichtet der 61-Jährige über ein Radsportgroßereignis, die Etappenfahrt »Quer durch Deutschland der IRA«. Herford war damals Durchgangsort bei diesem Radrennen, das in den Medien, in Wirtschaft, Politik und Sport »ganz hoch aufgehängt« wurde. Rolfsmeier wirft einen Blick zurück in die Zeit, in der die verheerenden Schäden und Schrecken des Krieges beseitigt sowie im Privaten wie auf allen öffentlichen Ebenen bewältigt und aufgearbeitet werden mussten.

In einem Portrait der Oberrealschule zu Herford widmet sich Eva Pietsch dem Thema »Lehrer, Schüler und Eltern zwischen Anpassung, Selbstbehauptung und Resistenz (1933-1952)«. Über die Vikare der Pfarrei St. Johannes Baptist seit 1871 schreibt Pfarrer Udo Tielking, während Matthias Beer einen Blick auf »Waltger und die Anfänge Herfords« wirft.

Herforder Hochzeitsgedichte

Natürlich dürfen auch Herforder Hochzeitsgedichte der Frühen Neuzeit nicht fehlen, im Buch ist die vierte und letzte Folge zu lesen. Hans R. Gelderblom stellt den Herforder und Friederizianer Bodo von Borries (1905-1956) vor, der als Pionier der Elektronenmikroskopie gilt. Am Beispiel der Spenger Werburg veranschaulicht Werner Best, wie in der Kleinen Eiszeit geheizt wurde.

Weitere Themen sind die Stadtgründung in Löhne (Mathis Nolte und Patrik Stuke), die Verleihung der Stadtrechte an Bünde, Enger und Vlotho (Sebastian Schröder) und die Herforder Wälle (Rainer R. Brackhane). Überlegungen zur Entstehung der Werburg stellt Ulrich Henselmeyer vor und die Entwicklung vom »Vaterländischen Frauenverein« zum Deutschen Roten Kreuz in Vlotho verfolgt Helmut Wessel in seinem Beitrag.

Das Jahrbuch ist zum Preis von 19 Euro im Buchhandel erhältlich.

