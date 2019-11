Bürgermeister Tim Kähler (4. von links) und Landrat Jürgen Müller (5. von links) mahnten am Volkstrauertag, die Schrecken des Krieges nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Foto: Sonja Töbing

Von Sonja Töbing

Herford (WB). »Hass bringt uns nicht weiter. Jeder Einzelne von uns muss Liebe in die Welt hinaustragen. Gerade jetzt.« Mit eindringlichen Worten hat Bürgermeister Tim Kähler am Sonntag bei der Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertages am Mahn- und Ehrenmal Bergertor zum Nachdenken über Krieg und Gewalt aufgerufen.

Sich zu erinnern sei wichtig, denn: »Nur so können wir aus den Fehlern der Vergangenheit langfristig lernen und uns unsere Zukunft in Frieden und Freiheit bewahren.«

Posaunenchor der Christuskirche eröffnet Gedenkstunde

Dichter Nebel lag über dem kleinen Park am Bergertor, als die ersten Abordnungen heimischer Vereine und Institutionen eintrafen. Die eisige Kälte und die herbstlich-melancholische Stimmung passten zum Anlass. Der Posaunenchor der Christuskirche unter Leitung von Tim Gärtner eröffnete die Gedenkstunde, danach trat Landrat Jürgen Müller als erster Redner ans Pult. »Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, darüber nachzudenken, welches Leid Krieg und Gewalt in Familien bringen«, betonte Müller.

Er sei vor einigen Tagen in der französischen Partnerstadt Voiron anlässlich der Feierlichkeiten zum Waffenstillstand während des Ersten Weltkrieges am 11. November 1918 gewesen. Diese Reise habe großen Eindruck bei ihm hinterlassen. »Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Deutscher in Frankreich einen Kranz niederlegen darf«, sagte der Landrat.

Dank an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Er dankte dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge für dessen unermüdlichen Einsatz seit der Gründung vor 100 Jahren. Die humanitäre Organisation kümmere sich um mehr als 850 Kriegsgräberstätten in etwa 40 Ländern weltweit.

Bürgermeister Tim Kähler warnte davor, den eigentlichen Grund für den Volkstrauertag aus den Augen zu verlieren und ihn als verstaubtes Relikt aus längst vergangenen Zeiten zu sehen. »Der Volkstrauertag unserer Zeit ist kein Heldengedenktag – denn nicht Kriegshelden stehen im Mittelpunkt, sondern die Kriegsopfer«, mahnte Kähler. Dieser Gedenktag sei ein »zeitloses Erbe – auch für zukünftige Generationen«.

Entscheidungen auf dem Schlachtfeld getroffen

Er habe kein Verständnis dafür, dass wesentliche Entscheidungen auch heute noch in vielen Teilen der Welt auf dem Schlachtfeld getroffen würden. »Die gegenwärtige weltpolitische Lage zeigt, dass das Streben nach Frieden und Kooperation eine dringende Aufgabe aller Staaten ist, wenn Mensch und Natur dieses Jahrhundert überleben sollen«, betonte der Verwaltungschef.

Wie auch in den vergangenen Jahren beteiligten sich die Auszubildenden des Kreises Herford an der Gedenkveranstaltung. Florian Finke, Nina-Jasmin Küster, Nina Zinnecker und Jessica Hollmann hatten passende Gedichte und Zitate herausgesucht und trugen diese vor, unter anderem das Gedicht »Auf meinen Schultern« sowie »Postkarte an junge Menschen« von Walter Bauer.

Sichtlich bewegt gedachten sie anschließend mit allen Anwesenden der Millionen Opfer beider Weltkriege, bevor die Vertreter von Stadt und Kreis sowie der beteiligten Vereine, Verbände und Kirchengemeinden Kränze vor dem Mahnmal niederlegten.

Die Teilnehmer

Vertreten waren Rat und Verwaltung der Stadt Herford, Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Herford-Mitte, Bundeswehr (vertreten durch das Landeskommando NRW, Kreisverbindungskommando Herford), der Sozialverband VdK (Kreisverband Herford), Schützengesellschaft zu Herford von 1832, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Katholische Kirchengemeinde St. Paulus, Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (vertreten durch die Reservistenkameradschaft Herford), Bund der Vertriebenen Vereinigte Landsmannschaften, die Jüdische Gemeinde Herford sowie die Royal British Legion Herford Branch.