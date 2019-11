Der Herforder kündigte dabei an, dass die Ostwestfälische Monopoly-Meisterschaft eine feste Einrichtung werden solle. Zu Gast war der Club mit der Veranstaltung beim Herforder Schachverein.

Jürgen Dalkmann Sieger nach drei Runden

In den drei Runden mit jeweils einer Stunde Spielzeit kam der Schloß Holter Jürgen Dalkmann mit 15.005 Euro (Spielgeld) auf das größte Gesamtvermögen. Er ist damit der erste ostwestfälische Monopoly-Champion. »Das Turnier hat mir sehr viel Spaß gemacht«, freute sich der Elektroniker, als er den Siegerpokal in Empfang nahm. Er habe zuvor in Leipzig ein Monopoly-Turnier gespielt, das auch sehr schön gewesen sei.

Nach jeder Runde wurde das Ergebnis der Teilnehmer errechnet. Dazu wurden die Werte der Hotels, Häuser und Grundstücke mit dem Barvermögen addiert. Spieler, die während der Spielzeit zahlungsunfähig und damit bankrott gingen, erhielten als Ergebnis eine »Null«. Vizemeister wurde Carsten Schleef aus Vlotho mit einem Endergebnis von 13.659 Euro vor Thomas Klemme mit 9.837 Euro und der Bielefelderin Nicole Langner mit 3.908 Euro.

OWL-Turnier 2020 soll in Rahden stattfinden

Beschlossen wurde, das Turnier 2020 in der nordrhein-westfälischen »Nordpunktstadt« Rahden im Nachbarkreis Minden-Lübbecke auszutragen. Zur OWL-Meisterschaft werden nur Spieler aus dieser Region zugelassen. Die »offene« Westfälische Monopoly-Meisterschaft des Clubs ist bereits eine Tradition. Die 27. Westfälische Meisterschaft findet am kommenden Sonntag, 17. November, als Programmpunkt der Messe »Spielewelt in Bielefeld« in der früheren Ravensberger Spinnerei statt.

»Nach den zuletzt zurückgehenden Teilnehmerzahlen sind wir in diesem Jahr so gut wie ausgebucht«, staunt Thomas Klemme über eine rekordverdächtige Resonanz. »Ich habe 38 Meldungen vorliegen. Mehr als 40 Teilnehmer können wir aus Platzgründen nicht zulassen«, erklärte der Herforder.

Gespielt werden am Sonntag ab 11.15 Uhr drei Turnierrunden mit einer Gesamtspielzeit von dreieinhalb Stunden. Als Titelverteidiger startet Carsten Schleef, der die Westfälische Meisterschaft in den vergangenen Jahren dominierte und inzwischen fünf Siege auf seinem Konto hat.

Vizemeister bei der WM in Toronto

Ebenfalls fünf Siege, allerdings aus früheren Jahrzehnten, hat der Rahdener Hans-Günther Meyer auf seinem Konto. Größter internationaler Erfolg eines deutschen Monopolyspielers war, dass er 2000 in Toronto Vize-Weltmeister wurde.

In Kanada waren seinerzeit 40 Landesmeister aus den Erdteilen Amerika, Europa, Asien und Australien gestartet. Nach Weltmeisterschaften in den Jahren 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1983, 1985, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2009 und 2015 wäre die nächste WM die 15. ihrer Art.

Wer Interesse am Turnier-Monopoly hat oder zum Beispiel mehr über die Geschichte des in den 1930er Jahren erfundenen Wirtschaftsspiels erfahren möchte, kann sich mit Thomas Klemme unter der Telefonnummer 05221/763220 in Verbindung setzen.