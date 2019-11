Von Kathrin Weege

Herford (WB). So langsam rollt sie an – die Grippewelle. »Wer sich schützen will, sollte sich jetzt impfen lassen«, empfiehlt Allgemeinmedizinerin Dr. Marina Koeller. Dann sei der Schutz in der Influenza-Hauptsaison in den Monaten Januar und Februar am besten.