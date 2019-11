Herford (HK/pjs). Große Freude bei den Kliffkieker-Fans: Nach einigen Turbulenzen in diesem Jahr gibt es jetzt doch ein Weihnachtskonzert. Am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr werden die Kliffkieker und der Chor »Sound Emotion« aus Hiddenhausen im Auditorium des Herforder Bildungscampus ihr Programm präsentieren.

Danach hatte es lange nicht ausgesehen: Der Kliffkieker-Kapitän, Vorsitzender Thomas »Kuddel« Wöhler, hatte dem Chor Adieu gesagt und war verzogen, im September erklärte auch der musikalische Leiter Dirk Martin seinen Rücktritt. Damit verabschiedete sich auch das Piratenschiff als Logo des einst 45 Mitglieder zählenden Chors. Ein neuer Vorstand fand sich zunächst nicht. Die Kliffkieker lösten sich kurzzeitig auf.

Nun soll es ein Comeback geben: »Unter dem alten Logo ›Kliffkieker‹ und dem Motto ›Wir werden niemals untergeh’n‹ hat sich eine Truppe gefunden, die sich Kameradschaft, Freundschaft und Zusammenhalt auf die Fahnen geschrieben und Freude am Singen hat«, teilt Pressesprecher Günter Multhaupt mit.

»Wir bleiben mit beiden Beinen am Boden, fangen klein und geruhsam an und machen unser Schiff langsam wieder seeklar«, kündigt er an. Neuer musikalischer Leiter ist Klaus Scharf­fen­orth, der in dieser Funktion bereits früher bei den Kliffkiekern im Einsatz war.

»Wir wollen zeigen, dass die Kliffkieker nicht gestorben sind – und wir wollen unbedingt weitermachen!«, erläutert der kommissarische Vorsitzende Kevin Kelly. Vier von den älteren Kliffkiekern, die bereits aufgehört hatten, seien zwischenzeitlich zurückgekehrt. Beim Übungsabend am vergangenen Dienstag im Eickumer Landhaus hat Kelly 24 Sänger gezählt.

Kliffkieker gehen auf ihr früheres Stammpublikum zu

Für die musikalische Begleitung stehen von der ursprünglichen Band noch Schlagzeug, Gitarre und Akkordeon zur Verfügung. Die Kliffkieker wollen aktuelle und ältere Lieder präsentieren und musikalisch mehr auf ihr früheres Stammpublikum zugehen, denn: »Wir haben zwar zuletzt jüngere Zuhörer gewonnen, aber dafür einige verloren, die uns jahrelang unterstützt haben.«

Neu ist auch, dass es weniger Solo-Auftritte geben soll: »Wir wollen uns als Kliffkieker präsentieren und nicht im Hintergrund bleiben.« Soviel verrät Kevin Kelly: »Wir machen keine rockige laute Musik – es wird sanft, es wird schön, es wird weihnachtlich, vor allem in der zweiten Hälfte des Konzerts.« Auf dem Programm stehen bekannte Songs, darunter »Hoch im Norden« und »Leaving of Liverpool«. »Unser wichtigster Titel aber ist ›Alle Freunde an Bord‹«, betont Kelly: »Denn wir Kliffkieker sind Freunde – wir singen zusammen und wir bleiben auch zusammen.«

Karten für die Veranstaltung sind in der Tourist-Information, Rathausplatz 2, erhältlich.