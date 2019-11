Wenn der Container zur Bühne wird: Ob Konzerte, Theaterstücke, Lesungen, Kinofilme oder Ausstellungen – in den Metallboxen ist eine Vielzahl von Kulturveranstaltungen denkbar. Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben: Das Projekt ist realisierbar. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Von Bärbel Hillebrenner

Herford (WB). Die Machbarkeitsstudie für das Projekt Kulturcontainer ist da! Das Ergebnis: Das Ziel, Kunst und Kultur auf die ostwestfälischen Dörfer zu bringen, untergebracht in einer Blechbox der Logistikbranche, ist tatsächlich realisierbar.

»Diese Aussage schafft uns nun die Möglichkeit, das Konzept im Rahmen eines formellen Verfahrens zur Regionale 2022 auszuarbeiten«, sagt Kreisdezernent Norbert Burmann. Die Frage nun: Wie viele der Kreise und Städte wollen mitmachen?

Eigentlich, so Burmann, sei die Idee für alle Regionen interessant, nicht nur für den ländlichen Raum. »So ein Container mitten auf dem Kesselbrink, bespielt mit Musik oder Theater, das kann auch für eine Großstadt wie Bielefeld spannend sein.« Durchaus – doch sind mit der Umsetzung auch Kosten verbunden. »Wir hoffen im Rahmen der Regionale auf ausreichende Landesfördermittel«, so der Dezernent.

Sechs Container sollen gekauft werden

Gedacht ist ein Ankauf von sechs Metallcontainern, die eine befristete Zeit an verschiedenen Orten in Ostwestfalen stehen und kulturelle Darbietungen aufs Dorf bringen sollen. Bespielt würden die Container von Kulturschaffenden oder Kunstvereinen – so könnten die Container zur Bühne für Konzerte, Theater oder Lesungen, zum Atelier oder Experimentierlabor, zum Kino oder Aufnahmestudio werden. Dezernent Norbert Burmann: »In jedem Dorf könnte die eigene, auch ortstypische Kreativität sichtbar gemacht werden.«

In den Kreisen und Städten werde das Ergebnis der Machbarkeitsstudie derzeit diskutiert, sagt Burmann. »Wir warten in diesen Tagen auf die Rückmeldung, damit wir wissen, wer sich an dem Projekt beteiligen möchte.« Denn für das Genehmigungsverfahren zur Regionale und zum Erhalt von Landesmitteln müssten die formellen Vorbereitungen getroffen werden. »Das könnte der Kreis Herford wieder übernehmen, wir hatten ja bisher die Federführung«, sagt der Dezernent.

Das Konzept müsse Angaben zur Technik und zur Ausstattung beinhalten, aber auch die Fragen klären: Kauft man neue oder gebrauchte Container und in welcher Größe sind sie sinnvoll? Norbert Burmann: »Wir wollen eigentlich sechs Container kaufen, könnten aber auch erst mal mit zwei starten. Das hängt nun von der Zahl der teilnehmenden Kreise ab.«