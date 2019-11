Von Moritz Winde

Herford (WB). Bis zu 20 Busse knubbeln sich rund um den Alten Markt – und zwar zweimal in der Stunde. Das soll sich ändern. Die Verwaltung will den Verkehr in der Innenstadt drastisch reduzieren. Im Dezember soll der Rat ein neues ÖPNV-Konzept beschließen.

Kernpunkt soll die Verlegung des Verkehrsknotenpunktes sein. Statt wie bislang auf dem Alten Markt, könnte der Großteil der Linien am Bahnhof halten und der dortige Bushalt zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) umgestaltet werden. Auch die Verlegung der Haltestellen an die Triben-/Rennstraße ist in diesem Zusammenhang denkbar. Klar ist: Soll der Treffpunkt verlegt werden – und dafür wird es politisch wohl eine Mehrheit geben –, geht dies nicht ohne große bauliche Veränderungen.

Am Bahnhof beispielsweise müsste ein Rondell entstehen, die Kreuzung komplett umgebaut werden. Außerdem müssten die gesamten Fahrpläne umgestaltet werden. All dies kostet Geld und Zeit.

Mehr als zwei Jahre haben Experten die Bus-Situation in Herford analysiert. Jetzt liegt die Machbarkeitsstudie vor. Trotz mehrfacher Nachfrage werden die Ergebnisse von der Stadt geheim gehalten. »Zu dem Thema gibt es am Donnerstag eine Pressekonferenz«, sagt Sprecherin Susanne Körner.

Nach Informationen dieser Zeitung sollen die Fachleute drei Varianten ausgearbeitet haben. Kernforderung: Die Stadt muss an Aufenthaltsqualität gewinnen – und dabei die gute Erreichbarkeit der Innenstadt beibehalten.

Bürger wünschen sich Barrierefreiheit

Bei einer Emnid-Umfrage 2017 hatten sich viele Bürger mehr Flächen für Aufenthalt, Bäume und Gastronomie auf dem Alten Markt gewünscht. 79 Prozent gaben damals an, sie würden es begrüßen, wenn der Platz komplett barrierefrei umgestaltet würde. Die Verlegung des Bustreffpunkts sehen viele als Chance, den Alten Markt von Lärm und Abgasen zu befreien.

Hans-Henning Warnecke ist Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Der CDU-Politiker begrüßt die Pläne. »Es ist richtig, den Alten Markt zu entlasten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dort gar keine Busse mehr halten. Wir müssen auch an die denken, die nicht mehr so gut zu Fuß sind.« Der Ausschuss soll in einer Sondersitzung am Montag, 2. Dezember, über die Varianten diskutieren und eine Em­pfehlung aussprechen. Der Rat soll noch vor Weihnachten einen Beschluss fassen.

Die eigentliche Arbeit aber beginnt erst anschließend. Denn eine neue ÖPNV-Struktur kann die Verwaltung nicht im Alleingang durchwinken. Sie muss die Beteiligten mit ins Boot holen. Dazu zählen die Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft, die bereits vor Jahren für ein neues Konzept plädiert hat, der Kreis Herford, Straßen NRW sowie die Bezirksregierung Detmold.

Und natürlich hat auch die BVO als eigenwirtschaftlicher Betreiber ein gehöriges Wort mitzureden. Der Vertrag läuft noch bis zum Jahr 2028. Es wird also auf das Verhandlungsgeschick aus dem Rathaus ankommen, wie schnell es im Herforder Busverkehr Änderungen geben wird.

BVO begrüßt Entlastung des Alten Markts

»Grundsätzlich begrüßen wir eine generelle Entlastung des Alten Marktes. Für unsere Fahrer und unsere Gäste ist die derzeitige Situation nicht einfach. Wir sind jederzeit bereit, an einer Neukonzeption für die Stadt Herford und einer Alternative zum jetzigen Busverkehr rund um den Alten Markt mitzuwirken«, sagt eine BVO-Spreche­rin auf Anfrage.

Sie betont jedoch, dass das Unternehmen bislang nicht in den Prozess involviert sei. »Initiatorin ist die Stadt Herford. Ich gehe aber davon aus, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt hinzugezogen werden. Wir stehen auf jeden Fall für Gespräche zur Verfügung und könnten sicher auch Vorschläge einbringen.«

Nach der Insolvenz der Verkehrsbetriebe Minden-Ravensberg (VMR) fährt die Busverkehr Ostwestfalen GmbH (BVO) seit Sommer 2011 durch die Hansestadt. »Heute fahren wir in Herford mit 19 eigenen Bussen und 32 eigenen Fahrern. Hinzu kommen noch einige Fahrzeuge von Auftragsunternehmen«, sagt die Sprecherin.

Die BVO ist eine Tochtergesellschaft der Bahn. Insgesamt fährt die BVO in Ostwestfalen-Lippe auf etwa 130 Linien und befördert pro Jahr etwa 35 Millionen Gäste.

Kommentar von Moritz Winde

Lärm, Abgase, Beinahe-Unfälle: Der Busknotenpunkt auf dem Alten Markt ist absoluter Irrsinn. Zweimal stündlich halten bis zu 20 Busse mitten in der Innenstadt. Das Rendezvous-Konzept ist aus der Zeit gefallen. Vom Bahnhof zum Klinikum zum Beispiel gibt’s keine Direktverbindung. Ohne den Umweg durch die City würde sich die Fahrzeit halbieren.

Der Alte Markt hat großes Potential. Wer aber möchte die Seele bei einem Kaffee baumeln lassen, wenn ein paar Meter weiter Dutzende Diesel-Motoren knattern?

Schon zu Beginn seiner Amtszeit hat Bürgermeister Tim Kähler angekündigt, Herford zur schönsten OWL-Innenstadt zu machen. Dazu gehören nicht nur neues Pflaster und sanierte Fassaden, sondern auch ein modernes ÖPNV-Konzept.

Höchste Zeit, dass er seinen Worten Taten folgen lässt.