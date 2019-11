Von Peter Schelberg

Nach längerer Diskussion hat sich der Sozialausschuss am Montag mehrheitlich dafür ausgesprochen, den aktuellen Treffpunkt im Bereich der Straße »Am Gange« an der Volkshochschule von Sozialarbeitern betreuen zu lassen. Dafür – so die Empfehlung des Gremiums – sollten die notwendigen Mittel im Haushalt bereitgestellt werden. Das letzte Wort hat der Rat am 13. Dezember. Die Verwaltung geht zunächst von Kosten in einer Größenordnung von etwa 45.000 Euro aus.

Erfolgsaussichten zu gering – Kosten zu hoch

Ein wesentlicher Punkt, der für die Entscheidung des Ausschusses ausschlaggebend war: Die Frage, ob ein geeigneter Raum – wenn er denn irgendwann bereitgestellt werden könnte – von der Zielgruppe überhaupt als Alternative zum aktuellen Straßentreff an der VHS angenommen und dauerhaft genutzt würde. Diese Nutzung könne nicht garantiert werden, hieß es – die Aussichten wurden als eher vage bezeichnet. Letztlich sah die Mehrheit des Ausschusses die Erfolgsaussichten als zu gering und die zu erwartenden Kosten als zu hoch angesehen.

Kontrovers diskutiert wurde darüber, ob die Straßensozialarbeit durch die Caritas bislang Wirkung gezeigt habe. Knapp überstimmt wurden schließlich die Ausschussmitglieder, die eine Fortsetzung der Sozialarbeit in diesem Bereich für entbehrlich halten.