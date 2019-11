In der Umladehalle wird der im gesamten Kreisgebiet gesammelte Bioabfall der Haushalte abgeladen – etwa 20.000 Tonnen kommen jährlich an. Problematisch ist der zunehmende Anteil von so genannten Störstoffen: Sie sind auch bei dieser Lieferung nicht zu übersehen. Plastiktüten oder andere Störstoffe wie Blechdosen, Kunststofflaschen oder Glasbehälter gehören für Betriebsleiterin Ute Lepper-Wiebuschzum Alltag. Foto: Karl-Hendrik Tittel

Von Karl-Hendrik Tittel

Enger (WB). Routiniert rangiert der Fahrer den orangefarbenen Abrollkipper rückwärts in die spärlich beleuchtete Umladehalle. Hier landet Tag für Tag der Bioabfall aus den neun Kommunen des Wittekindkreises – zumindest in der Theorie. Denn als das Fahrzeug seine Ladung preisgibt, quillt keinesfalls nur Biomüll aus dem Container.

Auch eine beachtliche Anzahl Plastiktüten ist darunter und zig andere Dinge, die im Biomüll nichts zu suchen haben. Für Ute Lepper-Wiebusch ist das ein alltäglicher Anblick. Daran gewöhnen möchte sich die Leiterin der Kompostierungsanlage an der Dornbreede in Enger allerdings nicht. »Der Anteil an Plastiktüten, aber auch anderen Störstoffen wie Lebensmittelverpackungen nimmt alarmierend zu«, sagt die Diplom-Ingenieurin und zeigt auf die jüngsten Neuzugänge.

Plastiktüten zwischen Bioabfällen

In der Tat muss man nicht lange suchen. Große und kleine Plastiktüten – viele kurioserweise mit lupenreinem Bioabfall gefüllt – liegen zwischen allerlei Grünzeug, aber auch Blechdosen, Kunststofflaschen, Umtöpfe, Draht, beschichtetes Papier oder Glasbehälter sind zu sehen. Dafür, dass im Kreis Herford seit mehr als 21 Jahren Bioabfälle getrennt vom Restmüll gesammelt werden, ist das eine ernüchternde Momentaufnahme. Und weit mehr als ein Schönheitsfehler, denn der stetig steigende Fremdstoffgehalt im Bioabfall stört zunehmend den ausgeklügelten Entsorgungs- und Wiederverwertungskreislauf organischer Abfälle.

20.000 Tonnen kommen jährlich an

Beauftragt vom Kreis Herford, betreibt der Marienfelder Entsorgungsfachbetrieb Kompotec seit 1997 die Kompostierungsanlage und Biomüllumladestation sowie seit Ende 2017 eine Biogasanlage im Engeraner Stadtteil Belke-Steinbeck. Etwa 20.000 Tonnen Bioabfall aus den Kreishaushalten kommen hier jährlich an.

»Davon werden circa 8500 Tonnen in unserer eigenen Biogasanlage verarbeitet, der gewonnene Strom wird in das Netz gespeist, die Wärme für den gesamten Betrieb genutzt«, erklärt Lepper-Wiebusch. Der Rest wird mit großen Sattelzügen anteilig an die Kompotec-Kompostwerke in Gütersloh und Nieheim transportiert. Dort wird der Herforder Biomüll jeweils zu hochwertigem Kompost verarbeitet, der als Dünger in der Landwirtschaft oder auch in privaten Gärten eingesetzt wird.

Ein intakter Kreislauf, der aber durch den wachsenden Anteil unerwünschter Überraschungen in der Biotonne aus dem Gleichgewicht gerät. Denn: »Der Erfolg einer gelungenen Kreislaufwirtschaft durch Kompostierung wird maßgeblich durch den Reinheitsgrad der angelieferten Bioabfälle bestimmt«, erklärt die Betriebsleiterin.

In die Biotonne gehörten grundsätzlich die gleichen Abfälle, die auch im eigenen Garten kompostiert werden könnten. Daran würden sich aber nicht alle Haushalte halten, wie hier täglich deutlich würde. Ob aus Bequemlichkeit, Unwissenheit oder Gleichgültigkeit – der Wille zum Sortieren scheint nicht überall ausgeprägt zu sein.

Am Ende zahlt jeder Bürger für Mehrkosten der Entsorgung

»Am Ende finden sich diese Stoffe in der Umwelt – Stichwort Mikroplastik – und jeder einzelne Bürger zahlt die Zeche, wenn die Entsorgung teurer wird.« Sind im angelieferten Biomüll zu viele Störstoffe, muss dieser abgeholt und verbrannt werden.

Ute Lepper-Wiebusch schildert eine Beobachtung, die gewisse Rückschlüsse auf die Mülltrennungsmoral offensichtlich vieler Mitmenschen erlaubt: »Im gleichen Maße, wie die seit einigen Jahren kostenpflichtigen Tragetaschen aus den Supermärkten seltener im Biomüll landen, nehmen die kleinen und noch kostenlosen Plastikbeutel aus den Obst- und Gemüseabteilungen zu.«

Das gelte leider auch für Tüten aus biologisch abbaubarem Kunststoff, die beispielsweise aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt werden. Was sich in der Theorie gut anhört, scheitert an der Praxis, denn diese vermeintlichen Alternativen sind nicht kompostierbar und »gehören wie konventionelle Plastiktüten nicht in den Biomüll«.

Aufklärung oder Kontrollen?

Was aber tun, damit keine Fremdstoffe mehr in die organischen Abfälle der Haushalte landen? »Aufklärung allein reicht offenbar nicht.« In einigen Kommunen würden die Biotonnen kontrolliert und falsch befüllte im Wiederholungsfall stehengelassen. Das gebe es im Kreis Herford noch nicht. Zudem sei es bei Mehrfamilienhäusern nicht so einfach zu ermitteln, wer von den Mietern falsch sortiert hat.

»Dazu kommt, dass organische Abfälle häufig nicht in die Biotonne, sondern in den Restmüll geworfen werden. Ich denke, bei der gesamten Problematik ist der Gesetzgeber gefordert, denn falsch befüllte Abfalltonnen sind ein bundesweites Phänomen«, sagt Ute Lepper-Wiebusch.

9500 Tonnen Gartenabfälle jährlich

So gut wie keine Probleme mit Plastikabfällen oder anderen Störstoffen hat das sechsköpfige Kompotec-Team an der Dornbreede beim angelieferten Grünschnitt: 9500 Tonnen Gartenabfälle von privaten Grundstücken sowie aus der kommunalen und gewerblichen Grünflächenpflege sind das jährlich. »7500 Tonnen werden umgeladen und in Heizkraftwerken thermisch verwertet, etwa 2000 Tonnen werden hier im Betrieb zerkleinert, kompostiert und zu Grünschnittkompost verarbeitet, den wir direkt anbieten«, sagt Betriebsleiterin Ute Lepper-Wiebusch. Hin und wieder würden ungeeignete Materialien, wie behandeltes Holz oder Kränze mit dabei sein, aber das seien Ausnahmen. Dies geschehe dann meist aus Unwissenheit. Möglicherweise würde es aber auch eine Rolle spielen, dass Grünschnitt nicht anonym angeliefert, sondern kontrolliert wird.

Das gehört in die Biotonne

Diese Dinge kann man bedenkenlos zur Wiederverwertung in die Biotonne werfen:

- Lebensmittelreste (ohne Knochen)

- Pflanzenteile

- Baum- und Strauchschnitt

- Blumen

- Fallobst

- Hülsenfrüchte

- Blumenerde

- Brotreste

- Eierschalen

- Hecken- und Grasschnitt

- Kaffeesatz

- Kartoffelkraut

- Kohlstrünke

- Laub

- Nussschalen

- Schnittblumen

- Topfblumen

- Zitrusfrüchte oder -schalen

Das gehört nicht in die Biotonne

Diese Dinge gehören zu den Störstoffen, die in einer Biotonne nichts verloren haben:

- Alufolie

- behandeltes/beschichtetes Holz

- Glas

- Keramik und Porzellan

- Gummi

- Illustrierte

- Kleintierkot

- Knochen und Gräten

- Metall

- Korken

- Säge- und Hobelspäne

- Sammelbeutel für Bioabfälle

- Servietten

- Staubsaugerbeutel

- Straßen-Kehricht

- Verpackungen

- Wattestäbchen

- Windeln

- Zigarettenkippen und Asche