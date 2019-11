Herford (WB). Ein 15-Jähriger aus Herford ist am Montagabend bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizei soll eine Autofahrerin sein unbeleuchtetes Fahrrad im Dunkeln nicht gesehen haben.

Zu dem Verkehrsunfall kam es um 18.50 Uhr. Eine 39-jährige Frau aus Herford fuhr mit ihrem schwarzen VW Touran auf der Diebrocker Straße in Richtung Bünder Straße. Gleichzeitig war der 15-Jährige aus Herford auf dem Gehweg an der Bünder Staße in Richtung Diebrocker Straße auf seinem Fahrrad unterwegs.

An der Einmündung beider Straßen habe die Autofahrerin den von rechts kommenden Radfahrer zu spät wahrgenommen. So kam es zur Kollision mit dem unbeleuchteten Fahrrad. Der Jugendliche stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mindestens 900 Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Radfahrer gerade in dieser Jahreszeit die Beleuchtung an ihren Rädern nutzen sollten. »Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Vorder- und Rückleuchten intakt sind und schalten Sie sie bereits bei Dämmerung ein. Eltern bitten wir, die Räder ihrer Kinder zu prüfen und diese dahin gehend zu sensibilisieren, die Beleuchtung zu nutzen.«