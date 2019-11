»In ihren großformatigen Zeichnungen und begehbaren räumlichen Verspannungen kommt Texten und Klängen eine bedeutsame Rolle zu«, teilt das »Marta« in Herford mit. Die Jury aus dem Kuratorium der Wemhöner Stiftung sowie Caroline von Möller, Geschäftsführerin der Fenne Baugesellschaft mbH, und Dr. Eva Schmidt, ehemalige Direktorin des Museum für Gegenwartkunst Siegen, sprach sich einstimmig für Brigitte Waldach aus.

Neben dem Preisgeld von 25.000 Euro und einem Produktionsbudget für ein neues Werk in der Sammlung Marta wird Brigitte Waldach mit einer Einzelausstellung im Marta Herford geehrt, die am 20. September 2020 eröffnet.

Meisterschülerin von Georg Baselitz

Brigitte Waldach wurde 1966 in Berlin geboren. Sie studierte zunächst Kunstpädagogik, Kunstwissenschaften und Germanistik, bevor sie sich der Freien Kunst zuwandte. Ihr Studium an der Hochschule der Künste Berlin schloss sie 2000 als Meisterschülerin von Georg Baselitz ab.

Brigitte Waldach. Foto: Mart Engelen

In Textwolken, Raumzeichnungen und Klanginstallationen ergründet Brigitte Waldach geistesgeschichtliche und literarische Zusammenhänge. Immer wieder setzt sie sich dabei intensiv mit der deutschen Geschichte auseinander, von der Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus bis hin zum Mythos der Roten Armee Fraktion (RAF) der 70er Jahre, aber auch jüngst mit den »Goldberg-Variationen« von Johann Sebastian Bach.

Die bisherigen Preisträger und Preisträgerinnen sind das Duo Heike Mutter und Ulrich Genth (2014), Simon Wachsmuth (2016) und Peter Wächtler (2018), dessen skulpturales Mobile »Ohne Titel (Füller)« in diesem Jahr in der »kupferbar« im Marta in Anwesenheit des Künstlers feierlich eingeweiht wurde.