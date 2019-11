Der Adventskranz ist schon da, die erste Kerze wird aber erst in einigen Tagen angezündet. Pro-Herford-Chef Frank Hölscher (l.), Projektleiterin Maxime Bethke und Peter Lohmeyer vom Hauptsponsor Herforder Brauerei freuen sich auf das Weihnachtslicht 2019. Foto: Bexte

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Zehntausende Lichter, fast 400 Bäume, mehr als 50 Hütten und Stände, 120.000 Euro Kosten: Das Herforder Weihnachtslicht kann mit vielen Zahlen beeindrucken. Das ist aber nicht entscheidend, wenn am Montagabend Herfords fünfte Jahreszeit beginnt.

»Es sind die Klänge, Düfte, Lichter, die die sichtbare Vorfreude auf das Fest ausmachen«, sagt Pro-Herford-Chef Frank Hölscher. Er spricht von einem »emotionalen Erlebnis«, das bis zum 30. Dezember die Besucher der Innenstadt gefangen nehmen soll. Nicht zuletzt sei das Weihnachtslicht der große Treffpunkt für die Herforder, ihre Gäste und auswärtige Besucher. Dafür sei auf den fünf Plätzen (Alter und Neuer Markt, Linnenbauerplatz, Münsterkirchplatz und Gänsemarkt) schon fast alles angerichtet. Jeder hat sein eigenes Motto.

Traditionelles vor dem Münster

Der Alte Markt lockt mit vielfältigen Speisen- und Getränken für gesellige Runden. Der Linnenbauerplatz wird zur gemütlichen Vor-Weihnacht. Das beheizte »Almrausch«-Zelt schafft eine heimelige Atmosphäre. Der Münsterkirchplatz trägt die Überschrift »traditionelle Weihnacht«: Krippe, Weihnachtspostamt und lokale Künstler stimmen am Fuße von Herfords größter und ältester Kirche auf das nahende Fest ein. Auch das Kunsthandwerker-Dorf, das 2018 Premiere auf dem Münsterkirchplatz hatte, öffnet ab dem 29. November mit 16 wechselnden Ausstellern seine Pforten.

»Dieser Platz bietet die perfekte Kulisse«, ist Projektleiterin Maxime Bethke überzeugt. Nach zweijähriger Pause wegen der Markthallen-Renovierung kehren vom 4. bis 8. Dezember die Seiffener Kunsthandwerker aus dem Erzgebirge an ihren angestammten Weihnachtslicht-Ausstellungsort zurück. Zu erreichen ist die Verkaufsschau über den Eingang der Tourist-Information.

Weihnachtsbasar

Weiteres Handgemachtes und Kunsthandwerk von fast 100 Ausstellern gibt es beim Weihnachtsbasar am 30. November und 1. Dezember im Güterbahnhof. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls kostenlos kann der Zubringer-Bus genutzt werden, der am Alten Markt abfährt. Der Neue Markt wird ab Montag unter dem bekannten Lichterhimmel erstrahlen. Und Sagenhaftes bietet der Gänsemarkt mit den traditionellen Märchenhütten und mehr als 150 Bäumen in einem Märchenwald.

Für den 8. und 29. Dezember sind zwei verkaufsoffene Sonntage geplant, an dem die Geschäfte von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sind, die Stände des Weihnachtslichts bereits ab 12 Uhr.

Hindernisse am Augustinerplatz

Auch der noch junge Augustinerplatz am Altstadt-Center soll die Weihnachtslicht-Besucher anlocken. »Große Lichtinstallationen sind hier aber nicht umsetzbar«, gibt Pro-Herford-Chef Frank Hölscher allerdings zu bedenken. Weihnachtliche Bäume würden aufgestellt, bei Dunkelheit könne das Areal aber leider nicht den Lichterglanz der anderen Plätze bieten. »Die Infrastruktur des Platzes ist wegen der Anschlüsse nicht einfach.« Im Gespräch mit den Händlern vor Ort wolle man jetzt klären, wie der Augustinerplatz dennoch ein ansprechendes Advent-Ambiente bekommen könne.

Damit ist dieser weiter verplant als der Rathausplatz. »Seit Jahren werden wir immer wieder darauf angesprochen, warum wir den nicht für das Weihnachtslicht nutzen.« Ja, ein »Winterdorf« jenseits der Weihnachtszeit sei hier eventuell »in den nächsten Jahren« denkbar. Der eigentliche Ort eines Weihnachtsmarktes sei aber der Kern der Innenstadt.