Herford (WB). Die Ratsfraktionen von SPD, Grünen und Linken wollen die Allee an der Vlothoer Straße retten. Sie regen an, die Straße zur Fahrradstraße zu machen und sie wollen eine bessere ÖPNV-Anbindung. Unter dieser Vorgabe soll eine verkehrliche Erschließung der Kasernenareale vorgenommen werden.

Fahrradstraße Fahrradstraßen sind dem Fahrradverkehr vorbehalten; mit anderen Fahrzeugen dürfen sie nur dort benutzt werden, wo dies durch Zusatzzeichen angezeigt ist. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt für alle 30 km/h. Radfahrer haben auf Fahrradstraßen im Gegensatz zu anderen Straßen das Recht, jederzeit nebeneinander zu fahren. Kraftfahrzeuge müssen ggf. ihre Geschwindigkeit verringern, um eine Behinderung oder Gefährdung von Radfahrern zu vermeiden. Beispiele für Fahrradstraßen in Herford sind das Weddigenufer oder die Augustastraße.

Das sind die Kernelemente des Vorschlags:

• Die Erschließung des Stiftbergs durch den Bus- und Radverkehr wird deutlich verbessert, so dass eine leistungsfähige Alternative für den motorisierten Pkw-Verkehr besteht.

• Der Streckenabschnitt Stiftberg-/Vlothoer Straße (zwischen Kreuzung Stiftberg-/Marien-/Meierstraße und Einmündung Stuckenberg-/Vlothoer Straße) wird (probeweise) als Fahrradstraße eingerichtet; die Nutzung durch den Kfz-Verkehr ist in beiden Richtungen möglich.

• Qualität und Sicherheit der Radverkehrsverbindungen vom Stiftberg in die Innenstadt werden verbessert.

• Die Vlothoer Straße soll vom schulbezogenen »Elterntaxiverkehr« und vom Schwerlast-Durchgangsverkehr entlastet werden.

Mittel sollen im Haushalt 2020 eingestellt werden

Der Vorschlag wird in der nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 5. Dezember eingebracht und in der Ratssitzung am 13. Dezember zur Abstimmung gestellt.

Die Verwaltung wird beauftragt, für die Vlothoer Straße/Stiftberg ein stimmiges Verkehrskonzept vorzubereiten: Im Rahmen des gesamtstädtischen Verkehrskonzeptes soll eine deutliche Verlagerung des Verkehrsaufkommens vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Radfahrer und Fußgänger erreicht werden.

Im Rahmen der Realisierung des bevorstehenden ÖPNV-Konzeptes soll die Qualität der Anbindung des Bereichs Stiftberg an den ÖPNV (Taktung, Schnelligkeit, Fahrzeugqualität) deutlich verbessert werden. Für die zeitnahe Umsetzung sollen entsprechende Mittel im Haushalt 2020 eingestellt werden. Für die verkehrliche Erschließung des Bildungscampus-Areals und des Hammersmith-Areals werden auf Basis der genannten Eckpunkte Lösungen unter weitestgehender Schonung des Baumbestandes vorgeschlagen.

Immer wieder hatte es Protest gegen die von der Verwaltung geplante Fällung der Bäume gegeben.