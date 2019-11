Düsseldorf (WB/dpa). Anwälte haben die Freilassung einer mutmaßlichen IS-Terroristin aus der Untersuchungshaft und die vorläufige Einstellung des Prozesses gegen die Frau beantragt. Ihre Mandantin sei an Brustkrebs erkrankt, teilten die Verteidiger am Donnerstag dem Düsseldorfer Oberlandesgericht mit.

Die Frau soll nach islamischem Recht einen in der Türkei lebenden IS-Kämpfer aus Herford per Videotelefonie geheiratet haben. Der Vorsitzende Richter deutete an, dass er das Verfahren lieber fortführen und rasch beenden wolle. Außerdem handele es sich beim präsentierten Befund lediglich um eine Verdachtsdiagnose. Das Gericht will nun zunächst die aktuellsten medizinischen Unterlagen einsehen.

Im Prozess wurden zuletzt Einträge aus dem Facebook-Account der Angeklagten gezeigt, die ihre Sympathie für Salafistenführer Pierre Vogel nahelegen. Dort ist auch ihr kleiner Sohn in Tarnuniform zu sehen mit dem Zusatz: »Wenn er groß ist, kommt er zur Ausbildung, Inschallah.« Der Sohn ist inzwischen in einer Einrichtung untergebracht.

Die 47-Jährige aus Köln muss sich seit August in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht verantworten – wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat und Kriegsverbrechen gegen das Eigentum der Zivilbevölkerung im Irak.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, sich 2015 von Köln aus der Terrormiliz angeschlossen zu haben. Gemeinsam mit ihrem Mann aus Herford und ihrem Sohn soll die Frau nach Syrien gereist und von der Terrormiliz in den Irak geschleust worden sein. Bei ihrer Rückkehr nach Deutschland war sie 2018 festgenommen worden.