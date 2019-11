Die Geschwister Ralf Konstantin und Katharina Tiesmeier – hier vor den Sky-Apartments – leiten das Apart Go25 Hotel in Herford gemeinsam. 58 Zimmer stehen ab nächsten März für Gäste bereit. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

»Der Unterschied zu einem normalen Hotel ist, dass wir auch größere Einheiten mit Küche von bis zu 80 Quadratmeter anbieten – teils mit zwei Schlafzimmern«, sagt Ralf Konstantin Tiesmeier. Solche Unterkünfte seien stark gefragt.

Möblierte Unterkunft

»Nach der Trennung eines Paares benötigt einer oft längerfristig eine möblierte Unterkunft. Auch Fachkräfte aus der Wirtschaft oder Leute, die gerade zu Hause einen Rohrbruch oder dergleichen haben, suchen immer wieder nach solchen Lösungen«, erklärt der 23-Jährige. Alle Zimmer – von klein bis groß – können aber auch wie in jedem anderen Hotel gebucht werden.

Zwei Boardinghouses in Bad Oeynhausen

Die Geschwister aus Bad Oeynhausen betreiben bereits zwei Boardinghouses mit zusammen knapp 100 Zimmern in ihrer Heimatstadt. Für den Standort in Herford in der Nähe des Marta haben sie sich bewusst entschieden. »Zum einen besteht in Herford Nachfrage nach modernen Hotelzimmern, zum anderen wollen wir mit dem Museum kooperieren«, sagt Katharina Tiesmeier.

Das komplette Haus ist im Pop-Art-Stil ausgestattet. Foto: Weege Das komplette Haus ist im Pop-Art-Stil ausgestattet. Foto: Weege

Während die Hotelfassade dunkelgrau ist, wird’s im Inneren jede Menge Farbe geben. »Wir statten alle Etagen und Zimmer im Pop-Art-Stil aus. Es warten auf den Gast unterschiedliche Themen wie Liebe – da ist auch der klassische rote Kussmund zu sehen – oder Reisen und Business«, verrät die 25-Jährige. Die ersten Räume sind bereits farbig gestrichen. Pop-Art soll auch von außen zu sehen sein: acht mal sechs Meter große Porträts sollen an Tunnel und Brücke angebracht werden.

Viele Zimmer sind mit Balkonen oder einer Dachterrasse ausgestattet – ganz oben befinden sich vier so genannte Sky-Appartements. Zudem gibt es einen Frühstücksraum und einen großen Gesellschaftsraum.

Gebäude aufgestockt und angebaut

Bis Ende 2004 verkaufte die Familie Krummacker in ihrem Traditionsgeschäft an der Goebenstraße 23-25 Hausrat, Porzellan und Leuchten. Anschließend stand das Objekt lange leer, bis es Ralf Konstantin Tiesmeier 2017 erwarb. Er begann direkt mit dem Umbau, vermietete das Erdgeschoss an den Non-Food-Händler Tedi. 2018 wurde das bestehende Gebäude aufgestockt und es erfolgte ein Anbau. »Alle neuen Teile sind an der dunkelgrauen Fassade zu erkennen«, so die Geschwister. Der Eingang zum Hotel befindet sich in der Sophienstraße, dort soll auch eine Terrasse eingerichtet werden.

Gratis parken

Wie auch schon in Bad Oeynhausen will die Unternehmerfamilie das Parken gratis anbieten. »In Oeynhausen sind wir da die einzigen«, sagen die beiden. 16 Parkplätze befinden sich direkt am Herforder Boardinghaus, 40 weitere bietet das Hotel an der Goebenstraße 12. Im Objekt gibt es 14 Wohnungen, in denen weiter die Bestandsmieter leben.