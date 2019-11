So soll das neue Haus im Marta-Viertel aussehen: unten Café und Gastronomie sowie hochwertig ausgestattete Konferenzräume, in der ersten Etage ein Business-Center, darüber das Architekturbüro von Monke und ganz oben ein kreatives Labor für Workshops.

Herford (WB). Am Elsbach-Areal wird weiter gebaut: Die Herforder Architekten Heike und Karsten Monke investieren 4,3 Millionen Euro in den Bau eines viergeschossigen Gebäudes mit Café und Gastronomie, Büro- und Konferenzräumen. Schon in einem Jahr soll Eröffnung sein.