Und das sind Ihre Aufgaben: Sie besuchen Termine und berichten in Bild und Text oder Sie haben eigene Ideen, die Sie nach Absprache mit der Redaktion umsetzen.

Die Voraussetzung: Sie beherrschen die Rechtschreibung und können fotografieren. Gerne bilden wir Sie beim Fotografieren auch fort. Sie sollten aufgeschlossen sein und gut auf Menschen zugehen können. Eine journalistische Ausbildung ist nicht zwingend erforderlich. Der Spaß am Schreiben und Recherchieren ist wichtig. Führerschein und ein eigenes Auto wären von Vorteil, um zu den Terminen zu gelangen. Ihre Einsatzzeiten sind vor allem an den Wochenenden und unter der Woche am Abend – aber auch tagsüber liegt immer wieder etwas an.

Auf Honorarbasis besuchen Sie verschiedene Veranstaltungen in der Region und berichten darüber: Stadtfeste, Konzerte, Theaterstücke, Jubiläen, Vereinsleben, Spendenübergaben oder berichten über die heimische Wirtschaft und vieles mehr. Die Themen sind so vielfältig wie die Region selbst.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 05221/590817 oder per E-Mail unter k.weege@westfalen-blatt.de.