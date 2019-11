Von Bernd Bexte

Noch vor Weihnachten soll der Rat dem weitreichenden Konzept zustimmen, das allerdings in frühestens fünf bis sechs Jahren Realität werden könnte. »Wir wollen damit vier Ziele erreichen: eine Attraktivitätssteigerung des ÖPNV, eine bessere Anbindung an den Bahnverkehr, eine höhere Aufenthaltsqualität am Alten Markt und eine weiterhin gute Erreichbarkeit der Innenstadt«, sagt der Rathauschef. Die Halbierung der Taktzeiten auf den meisten Linien bedeute de facto ein verdoppeltes Angebot. »Und das ist durch einen optimierten Einsatz der Busse möglich. Wir müssen da keine neuen Fahrzeuge kaufen.« Die Betriebskosten steigen allerdings spürbar: von jetzt 7,4 Millionen Euro jährlich auf prognostizierte 9,2 Millionen Euro.

170 Seiten Gutachten

Grundlage ist ein Gutachten der Gesellschaft für Verkehrsberatung und Systemplanung in Hannover, das ein Jahr lang an einem Buskonzept für Herford gearbeitet hat. Die 170 Seiten umfassende Expertise listet drei Varianten auf, die alle eine weitgehende Befreiung des Alten Marktes vom Busverkehr vorsehen. Bei der ersten würde die Haltestelle am Bahnhof zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Bislang halten dort nur zwei der sechs Stadtbuslinien. Allerdings würden dann nur noch drei Linien den Alten Markt ansteuern. Insgesamt hält die Verwaltung diese Idee aber nicht für den großen Wurf.

Ebenso wenig die Planvariante 2: Hier würde die Haltestelle Rennstraße zum Knotenpunkt. Kein einziger Bus führe mehr durch die Altstadt und somit auch nicht zum Alten Markt. Die Hauptroute durch die City würde über Auf der Freiheit, Berliner und Johannisstraße führen.

An der Rennstraße könnten auch nur bis zu elf Busse halten – zu wenige, sind es doch jetzt schon am Alten Markt bis zu 16. Denn eines steht fest: Eine neue Linie S7 soll den Bildungscampus erschließen. Deshalb würden an der Johannissstraße neue Bushalte eingerichtet. Zudem müssten bei Variante 2 alle ankommenden Busse über die schmale Triben­straße zur Rennstraße fahren. »Auch die Fußwege wären hier sehr unübersichtlich und teilweise sehr weit«, sagt Steffen Herrmann, Stadtplaner im Rathaus.

1,8 Millionen Euro Mehrkosten

Deshalb soll es die Variante 3 werden, für die es noch einmal zwei leicht abweichende Konzepte gibt. Letztlich spricht sich die Verwaltung für den Plan 3b aus: Knoten wird der Bahnhof. Die Ankunftszeiten würden dort auf die Abfahrtszeiten der Züge abgestimmt, um die Anbindung an die Schiene noch attraktiver zu gestalten.

Bislang halbstündlich mit den sechs Stadtlinien bediente Bereiche sollen dann jede Viertelstunde angefahren werden, stündlich angefahrene Bereiche jede halbe Stunde. »Das ist eine grundlegende Verbesserung des Angebots, das faktisch verdoppelt wird«, betont Herrmann. Diese 100-prozentige Steigerung würde lediglich ein Viertel mehr an Betriebskosten (plus 1,8 Millionen Euro jährlich) verursachen. »Deshalb sind wir ganz klar für diese Variante«, zeigt sich Kähler begeistert. Nur noch eine Linie – und die würde dann mit alternativem Antrieb (wohl Strom) ausgestattet – würde den Alten Markt bedienen. Zudem sollen zwei Linien am Renntor halten.

Die zehn Regionalbuslinien aus dem Umland würden ebenfalls am Bahnhof enden. Keine fährt also mehr den Alten Markt an, allerdings machen zwei Linien am Renntor Halt.

Erhebliche Baumaßnahmen

Um dieses ambitionierte Konzept umzusetzen, sind erhebliche bauliche Veränderungen erforderlich. So würde die Kreuzung am Go Parc zum Kreisel umgebaut. Einige Haltestellen müssten umgestaltet werden, alle sollen digitale Anzeigen bekommen, die über die Wartezeiten informieren. »Und natürlich wird man das auch über eine App ablesen können«, verspricht Kähler. Um eine deutliche Erweiterung der Haltestelle am Bahnhof komme man ebenfalls nicht umhin. Die Radwege in diesem Bereich würden dann oberirdisch geführt. »Niemand muss mehr durch die dunklen Tunnel radeln.« All dies rechtfertige die Mehrausgaben. »Das ist ein großer Schritt zu einer klimaneutralen Stadt. Mit Verboten wird das nicht funktionieren, sondern nur durch ein attraktiveres Angebot.« Zudem sei dies kein Projekt gegen den Autoverkehr, sondern für den ÖPNV, betont Kähler.

Antrag auf Fördermittel

All das kostet viel Geld. Es gebe aber Fördertöpfe von Land und Bund, mit denen große Teile der Investitionen gestemmt werden könnten. »Wir werden selbstverständlich entsprechende Anträge stellen«, sagt Beigeordneter Peter Böhm. Im Detail könne man zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch nichts sagen. In diesem Zuge könne dann auch der Alte Markt umgestaltet werden, die komplette Fläche, auch zur Bäckerstraße hin, auf eine Ebene gehoben werden. Bislang ist die dortige Fahrbahn aufgrund der Bushaltestellen abgesenkt. Die einzig verbleibende Haltestelle wäre dann hinter dem Glashaus.

Umsetzung frühestens 2025

Die Umsetzung würde viele Jahre in Anspruch nehmen. Bei einer raschen Entscheidung könnten die ersten Busse frühestens 2025 nach dem neuen Konzept fahren. Die Linienkonzessionen der BVO enden 2028, zwei Jahre vorher muss das Verfahren für eine Neuausschreibung eingeleitet werden. Der Verkehrsausschuss wird sich am 2. Dezember mit dem Konzept befassen, acht Tage später der Haupt- und Finanzausschuss. Der Rat könnte dann bereits am 13. Dezember eine verbindliche Entscheidung treffen.