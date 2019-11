Von Bernhard Hertlein

Bremerhaven/Herford (WB). Frosta, Deutschlands größter Anbieter von Fertiggerichten und Gemüse für die Tiefkühltruhe, will auf Plastikbeutel verzichten. Stattdessen soll die Ware in braunen Papierverpackungen verkauft werden, die von dem Unternehmen in Bremerhaven in den vergangenen drei Jahren entwickelt worden sind.