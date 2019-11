Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass der Jaguar-Club-Film des Bielefelders Rainer Bärensprung im Kino gezeigt wurde. Die Reaktionen waren kontrovers , und bereits jetzt gibt es Überlegungen, einen neuen Film zu drehen. So sucht der Filmemacher Norbert Kaase nach Zeitzeugen.

Der Bünder ist Administrator der Facebook-Gruppe Jaguar Club – Scala Herford, in der der Film Bärensprungs überwiegend negativ beurteilt wird. Kritiker monieren, dass der Jaguar-Club in der Dokumentation eine zu kleine Rolle spielt. Kaase selbst erwähnt den Bärensprung-Film »Als der Jaguar nach Herford kam« in seinem Facebook-Aufruf zwar nicht, aber der Anlass ist klar: »Aufgrund der Diskussionen der letzten Wochen ist mir klar geworden, wieviel Interesse am Jaguar-Club besteht.«

Als Filmemacher einen Namen gemacht

Bereits Mitte der 90er Jahre hatte Kaase einen entsprechenden Film-Plan, und er führte Interviews mit Club-Musikern – bei einigen war auch die Betreiberin Carola Frauli dabei. Doch wegen des riesigen Zeitaufwands und weil mit einem solchen Film kein Geld zu verdienen sei, habe er das Projekt erst einmal auf Eis gelegt, so der Filmemacher. Doch jetzt will er einen neuen Anlauf wagen – nicht zuletzt, »um der Persönlichkeit Carola Fraulis gerecht zu werden«.

Als Dokumentarfilmer hat sich Kaase in der Region bereits einen Namen gemacht. Demnächst erscheint der zweite Teil einer Vlotho-Dokumentation – in Zusammenarbeit mit der Geschichtswerkstatt Exter. Und mit dem Stadtführer Mathias Polster arbeitet der Bünder derzeit an einem Herford-Film. Kaase sucht jetzt ehemalige Musiker und Jaguar-Club-Gäste, die zu Interviews bereit sind. Interessierte können ihn per Mail kontaktieren: norbert@kaase-film.de. Aber auch Anrufe unter Tel. 05223/993065 sind möglich.