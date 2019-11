Von Bärbel Hillebrenner

Herford/Vlotho (WB). Am liebsten singt er Lieder von Frank Sinatra oder Dean Martin, von Elton John oder Gerry Rafferty. Und natürlich von Michael Bublé. Mit ihm hat er schließlich gerade erst auf der Bühne gestanden. Und nun gibt Frank Casper aus Vlotho auch zwei Konzerte mit seiner Band »Go Ahead« in Herford.

Dass sein gemeinsames Singen mit Superstar Michael Bublé so eine Lawine auslösen würde, hätte sich der 55-Jährige nie vorstellen können. Aber doch ist es so: »Überall werde ich angesprochen und die Fan-Gemeinde wächst . Unglaublich«, sagt Frank Casper. Und dass er sogar am 8. Februar 2020 in Hamburg für ›The Voice of Germany‹ vorsingen darf, ist für ihn auch immer noch unfassbar. »Das Video mit Michael Bublé hat seine Wirkung gezeigt«, sagt Casper und schüttelt fast ungläubig den Kopf. Er freue sich sehr darauf, die vier Jury-Mitglieder Mark Forster, Sido, Rea Garvey und Alice Merton von seinen gesanglichen Qualitäten überzeugen zu können.

Überzeugen können sich nun auch die Herforder, denn Frank Casper und »Go Ahead« – dazu gehören auch Svetlana Hoffmann und Reinhard Berg – treten im Advent gleich zweimal auf. Mehrfach sei er gefragt worden, wann er denn mal in der Hansestadt singen werde.

Sänger verspricht großartige Stimmung

Am Dienstag, 17. Dezember, ist es soweit: Das erste Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Elsbach-Haus. Organisator ist Buchhändler Dirk Strehl, der sich regelmäßig für Aktionen in der Passage engagiert. »Ich hatte ihn angesprochen und er war sofort Feuer und Flamme. Ich habe mich total gefreut«, berichtet der Sänger aus Vlotho. 100 Sitzplätze wird es geben und kleine Leckereien vom Elsbach-Restaurant. »Es wird sicher eine großartige Stimmung aufkommen«, verspricht Casper.

Das soll auch so in der ehemals kleinen Markthalle sein, wo zwei Tage später, am Donnerstag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr ebenfalls ein Konzert der Band »Go Ahead« beginnt. Dort können maximal 60 Karten vergeben werden. Und hatte Marktmanager Stefan Tillmann anfangs Bedenken wegen der Akustik, so kann Frank Casper beruhigen. »Unsere Anlage kann so perfekt ausgesteuert werden, dass kein Hall zu hören sein wird.«

Über einen Beamer werden dazu unter anderem Fotos vom Bublé-Konzert in Hannover gezeigt. »Und zwei meiner Fan-Gruppen haben sogar geplant, ihre Weihnachtsfeier extra auf unsere Konzerte zu verlegen. Es ist toll, so eine Unterstützung zu haben«, freut sich Casper.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen: Es gibt die Tickets für 12 Euro in der Buchhandlung Auslese im Elsbach-Haus und in der Tourist-Info in der Markthalle. An der Abendkasse kosten sie dann 15 Euro.

Kartenverlosung

Wer Glück hat, kann aber auch zwei Tickets für jeweils eines der beiden Konzerte bei einer Verlosungsaktion gewinnen. Dafür müssen Leser nur am Dienstag, 26. November, zwischen 13 und 13.10 Uhr unter der Hotline 05221/590811 anrufen. Die beiden Gewinner werden benachrichtigt, so dass die Karten in der Geschäftsstelle in Herford, Brüderstraße 30, abgeholt werden können.