Perfact-Unternehmenssitz in Herford. Foto: Moritz Winde

Herford/Espelkamp (WB/in). Die Eigentümer der Espelkamper Technologiegruppe Harting werden sich zum Jahresende an dem Herforder Software-Entwickler Perfact beteiligen. Zugleich schlossen beide Unternehmen einen Kooperationsvertrag.

Der Physiker Robert Rae und der Neuroinformatiker Ján Jockusch, die Perfact vor 21 Jahren gegründet haben, werden das Unternehmen weiter als geschäftsführende Gesellschafter führen. Ohnehin arbeiten die Firmen nach Angaben von Rae seit vielen Jahren zusammen. Unter anderem habe Perfact bei Hartings Mini-Computer Mica mitgearbeitet.

Die Herforder entwickeln individuelle Software für Logistik, Service und Prozessmanagement. Die industrielle Firmenkundschaft ist breit gestreut. Zu ihr zählen neben dem Kreuzfahrtanbieter Hapag Lloyd und der Drogeriekette Rossmann der Osnabrücker Lebensmittelkonzern Froneri, der unter anderem für Botterbloom, Mövenpick, Schüller, Landliebe und Milka Speiseeis und Tiefkühlkost produziert.

Perfact beschäftigt derzeit knapp 50 Mitarbeiter und erzielte nach eigenen Angaben im Jahr 2018 einen Umsatz von 3,5 Millionen Euro. In diesem Jahr bezog das Software-Unternehmen in Herford eine neue Firmenzentrale. In das architektonisch interessante Gebäude, »Quadrant P« genannt, investierte Perfact etwa zwei Millionen Euro. »Perfact hat mit Harting einen starken Partner, bleibt aber eigenständig«, betonte Rae.