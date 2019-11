Von Thomas Meyer

Herford (WB). Dass der Komponist Antonín Dvorák seinem Requiem weniger Bombast verleihen wollte als den Vorgängerwerken seiner Kollegen Verdi und Berlioz, hätte sich dem unbedarften Konzertbesucher am Sonntagabend nicht ohne Weiteres erschlossen.

Denn bombastisch im mitreißenden Sinne war es auf jeden Fall, was sich den Zuhörern bot. Das mag aber an Münsterkantor Stefan Kagl gelegen haben, der den Münsterchor, die Kantorei Bad Kissingen, die Erzgebirgische Philharmonie Aue und vier Solisten zusammengetrommelt hatte.

Ein opulentes Werk wie Dvoráks Requiem lässt sich musikalisch erklären, über das Kreuzthema, das aus den Noten f-ges-e-f besteht, für das Kreuz Christi steht und im Stück 275 Mal wiederholt wird. Es lässt sich historisch erklären, mit dem Tod seiner drei Kinder und der Entwicklung der Totenmesse, die sich von der Liturgiebegleitung zur reinen Konzertmusik emanzipierte.

Höchste Dramatik, tiefste Verzweiflung

Für die mehreren hundert Zuhörer in der Münsterkirche war das aber nur zweitrangig. Höchste Dramatik und tiefste Verzweiflung vereinten sich zu einem Klangerlebnis ganz besonderer Art. Meisterhaft spielte Kagl als Dirigent auf der Klaviatur dieser Emotionen.

In dieser düsteren Musikgattung stimmlich zu strahlen, das gelingt nicht jedem. Raffaella Lintl (Sopran), Stefanie Rhaue (Alt), Siyabonga July Maqungo (Tenor) und Dieter Goffing (Bass) gelang es bestens, sowohl in den vielen Soli als auch in der Ensemble-Formation. Auch der Chor – er wurde vor 150 Jahren gegründet – meisterte alle dynamischen und harmonischen Herausforderungen hervorragend, dazu spielte das Orchester grandios auf.

Bombastisch wurde es allein schon durch das breite Spektrum von Klangfarben und Leise-Laut-Variationen. Deutlich wurde aber auch, dass Dvorák wie sonst wohl nur Brahms Trost und Hoffnung ins Zentrum seiner Totenmesse gestellt hat.

Das Publikum belohnte diese Aufführung mit minutenlangen stehenden Ovationen.