Von Bärbel Hillebrenner

»Wir haben ja eigentlich immer irgendwelche Weihnachtsaktionen auf dem Eis angeboten. Aber wir wollten mal was besonderes und haben mit den Stadtwerken und der TL-Concept-Agentur etwas Neues entwickelt«, sagt Abteilungsleiterin Nicole Derksen von der TGH. Die Stadtwerke betreuen im Winter die Eishalle und wollen so viele Menschen wie möglich aus Herford und der Umgebung ins Stadion am Kleinen Felde locken. Und weil die TG Herford eine Eiskunstlaufabteilung hat, lag es nahe, gemeinsam ins Boot zu steigen und was auf die Beine zu stellen.

Schaumkanone alle halbe Stunde

Gestartet wird schon am kommenden Wochenende: Am Samstag, 30. November, geht die Party richtig ab! Denn nach den üblichen Öffnungszeiten, also ab 19 Uhr, steigt zum ersten Mal eine Schaumparty. Was bedeutet: »Wir bauen auf der Eisfläche eine Schaumkanone auf und alle halbe Stunde schießen wir Schaum in die Luft. Durch den können die Läufer dann fahren«, erklärt Sven Hägerbäumer von TL-Concept.

Bis zu 50 Zentimeter könne der Schaum aufgetürmt werden. »Der Sicherheitsfaktor aber wird berücksichtigt, höher wird es nicht werden«, sagt Marina Hagelganz von den Stadtwerken. Bis 22 Uhr können die Eisläufer dann ihren Spaß haben. Dazu gibt’s fetzige Discomusik und eine Lightshow.

27 Mädchen und der Junge Elias

Eine ganz andere Show – der Weihnachtszauber – ist für Sonntag, 15. Dezember, geplant: Dann präsentieren 27 Mädchen und ein Junge eine Weihnachtsgeschichte auf dem glatten Grund. »Zwei Mädchen sind auf der Suche nach Weihnachten; das ist die Geschichte, die von einem Weihnachtsmann erzählt und die sich in der Show wie ein roter Faden durchziehen wird«, beschreibt Nicole Derksen.

Die drei Trainerinnen Malena Derksen, Christina Reimer und Malin Meyer zu Düttingdorf proben seit September mit den Sechs- bis 16-Jährigen und einem zehnjährigen Jungen. Elias wird das Rentier Rudolf darstellen. »In Kostümen und mit Requisiten wird die Vorführung aufs Eis gebracht, wie auf einer Theaterbühne«, sagt Nicole Derksen.

Vorstellungen um 12 und 16 Uhr

Gelaufen wird um 12 und um 16 Uhr, dazwischen können die jungen Besucher ihr eigenes Lebkuchenherz verzieren. Die TGH bietet zudem schon ab 10 Uhr einen Verkaufsstand mit Kaffee, Kuchen und einer großen Tombola.

Eine Eispause wird es am 15. Dezember nicht geben. Für Schaumparty und Weihnachtszauber nehmen die Stadtwerke auch keine gesonderten Eintrittspreise, sondern die üblichen.