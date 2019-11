Von Hartmut Horstmann

»Zeitzeugen werden nicht jünger«

Die ersten Reaktionen seien vielversprechend gewesen, sagt er. Er wolle viele Gespräche führen, könne aber niemandem versprechen, dass er dann auch in dem Film zu sehen sei. Kaase geht davon aus, dass es zwei bis drei Jahre dauern wird, bis der Film fertig ist. Aber: »Wichtig ist es, frühzeitig zu beginnen. Denn die Zeitzeugen werden nicht jünger.«

Kaase ist Administrator der Facebook-Seite Jaguar-Club – Scala Herford. Von den Mitgliedern wird das Vorhaben ausdrücklich begrüßt. Was den Bärensprung-Film angeht, so fallen dort die Urteile überwiegend negativ aus. Eine Ausnahme bildet Erika Reuter aus Vlotho, die in dem Film nicht nur mitwirkt, sondern auch von vielen positiven Reaktionen berichtet: »Ich persönlich habe nur zufriedene Zuschauer erlebt.«

»Von den ganz Großen nur Fotos«

In den FB-Diskussionen geht es unter anderem um Musik- und Filmaufnahmen aus dem Club. Kaase schreibt dazu: »Von den ganz Großen gibt es nur Fotos. Ich habe aber in den 90er Jahren viele Interviews geführt – zum Beispiel mit den Scorpions, Searchers oder den Rattles.« Klar ist, dass die Rechte an der Musik eine große finanzielle Hürde darstellen: »Ich muss das mit Zeitzeugen- und Musikerinterviews ausgleichen.« Kaase ist per Mail unter norbert@kaase-film.de zu erreichen.