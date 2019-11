Von Ralf Meistes

Pflegeschule

Bürgermeister Tim Kähler sprach von »guten Nachrichten für die Stadt Herford«. Nachdem Anfang November bereits bekannt wurde, dass eine provisorische Pflegeschule ab dem 1. Oktober 2020 in den Räumen der ehemaligen Lister-School auf dem Wentworth-Gelände eingerichtet werden soll, wirbt eine Kreistagsmehrheit jetzt dafür, den Campus als dauerhaften Standort für die Pflegeschule zu nutzen. »Ich habe stets betont, dass ich die Pflegeschule auf dem Campusgelände sehe«, sagte Landrat Jürgen Müller. Die provisorische Pflegeschule, in der 300 junge Menschen verteilt auf drei Jahrgänge ab kommendem Jahr ausgebildet werden soll, wird in den nächsten Monaten durch das Herz- und Diabetes-Zentrum (HDZ) Bad Oeynhausen renoviert. Die Regelung soll aber nur für drei bis vier Jahre gelten. Hier werden die Schüler des HDZ und des Lukas-Krankenhauses Bündes unterrichtet. Später sollen auch die Pflegeschüler des Klinikums dazukommen. Dafür werden dann neue Räumlichkeiten benötigt.

Platz genug gibt es auf dem Campus, wenn die Stadt jetzt auch die 6,4 Hektar Fläche dazukauft, die derzeit noch der Bundesanstalt für Immobilien-Aufgaben (Bima) gehören. »Wir haben uns mit der Bima geeinigt. Ich werde in der Ratssitzung am 13. Dezember eine entsprechende Vorlage zur Abstimmung vorlegen«, kündigte Tim Kähler an. Aufgrund der guten Infrastruktur biete sich die Pflegeschule auf dem Campus an, sagte Wolfgang Tiekötter.

Hebammen-Ausbildung

Ab dem 1. Oktober 2020 soll es auch eine Hebammen-Ausbildung auf dem Bildungscampus geben. Nach entsprechenden Räumlichkeiten in den Bestandsgebäuden werde bereits gesucht. In Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstandes (Bielefeld) will Landrat Jürgen Müller zunächst zehn Ausbildungsplätze schaffen. Die Studiengebühren für die dreijährige Ausbildung sollen vom Kreis getragen werden. Daran ist allerdings die Verpflichtung geknüpft, dass die Hebammen anschließend für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren im Kreisgebiet tätig sind. Für die Realisierung des Vorhabens nimmt der Kreis einen sechsstelligen Betrag in die Hand.

Hausärztliche Versorgung

Die hausärztliche Versorgung in den neun Kommunen des Kreises stelle sich unterschiedlich dar, sagte Jürgen Müller. Insgesamt betrachtet sei die Anforderung da, dass auch der Kreis sich hier mehr engagieren müssen. Die Stadt Löhne stellt bereits Hausärzten ein zinsloses Darlehn in Höhe von 75.000 Euro in Aussicht für den Fall, dass sie sich in Löhne niederlassen. Der Kreis Herford unterstützt das Projekt, indem er zusätzlich einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro gewährt. »Das ist natürlich an Bedingungen geknüpft«, betont Müller. Aber immerhin, auch das ist klar, der Kreis verschenkt hier 20.000 Euro. Zudem soll in Herford ein medizinisches Versorgungszentrum geschaffen werden. Ob der Kreis oder jemand anderes das Zentrum betreiben wird, ist noch offen. »Aber eines ist klar: Wir werden das Ganze nur in enger Abstimmung mit den bereits niedergelassenen Ärzten machen«, so Müller. Das Ganze soll als GmbH laufen.