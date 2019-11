Diese Frauen stricken in ihrer Freizeit kleine Schühchen für Neugeborene. Marianne Ahlers (2. von links) hat die Gruppe gegründet, Anne Toke (rechts) ist mit 92 Jahren die Älteste. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

So lange gibt es die Strickgruppe »Startersöckchen« bereits, die sich jeden letzten Montag im Monat um 15 Uhr in Böckmanns Laden im Lutherhaus trifft. »Seit 2002 haben wir fast 13.000 Paar Söckchen gestrickt. Jedes Baby, das im Klinikum Herford geboren wird, bekommt eines geschenkt«, sagt Gründerin Marianne Ahlers. Eine kleine Geste, die wunderbar ankommt – die Rückmeldungen der frisch gebackenen Eltern und des Krankenhauspersonals seien durchweg positiv.

Kein Wunder: Die gerade einmal acht Zentimeter großen Schuhe – sie bestehen aus 39 Gramm Wolle – sind aber auch zu drollig. Ob blau, rosa oder kunterbunt: Es gibt sie in vielen unterschiedlichen Tonkombinationen. Viele haben auf dem Fußspann Verzierungen wie Elefanten, Schmetterlinge oder Blumen. Das Grundmodell ist immer gleich, der Kreativität sind bei der Farb- und Gimmickwahl aber keine Grenzen gesetzt. »Deshalb wird es auch nicht langweilig«, sagt Anne Toke.

»Das ist eine ordentliche Fummelei«

Die 91-Jährige gehört zum Inventar, ist von Anfang an dabei. »Ich stricke für mein Leben gerne und liebe Kinder. Hier kann ich beides kombinieren.« Doch es sind noch mehr Dinge, die ihr an dem Angebot des Diakonischen Werkes gefallen. »Stricken hält jung, es fördert die Konzentration. Die Söckchen werden mit vier Nadeln gestrickt, das ist eine ordentliche Fummelei«, erzählt die gelernte Näherin, die in vier Wochen im Schnitt zwölf der winzigen Schuhpaare fertigt. Damit immer genügend Wolle zur Verfügung steht, dafür sorgt die Sparkasse Herford.

Gestrickt wird in der Regel zu Hause, bei den Treffen wird geklönt – und natürlich gibt’s auch den ein oder anderen Strick-Tipp. Es ist auch das Miteinander, das die derzeit 16 Frauen aus dem Kreis Herford schätzen. Anne Toke: »Die Kameradschaft ist toll. Wir gehen immer fröhlich nach Hause.«

Auf die Idee kam Marianne Ahlers durch Zufall: »Eine Freundin bat mich für deren Enkelin ein Paar Söckchen zu stricken.« Die Socken schlugen ein wie eine Bombe. Die Gruppe war lange Zeit anfangs sogar Bundesmodellprojekt.Die Frauen wollen noch lange weiterstricken, damit kein Baby mit kalten Füßen ins Leben startet.