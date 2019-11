Herford (WB/ram/hil). Die Gebäude an der Ravensberger Straße, in denen die Landwirtschaftskammer und die Landwirtschaftschule untergebracht sind, »sind abgängig«, sagt Landrat Jürgen Müller. Deshalb möchte der Kreis Herford ab 2023 an dem Standort ein Projekt unter dem Stichwort »generationengerechtes Wohnen« ermöglichen. Mehrere Gebäude würde der Kreis dann abreißen lassen.

Zwei Millionen Euro sind im Kreishaushalt eingestellt, um ein entsprechendes Konzept zu entwerfen und das Projekt anzuschieben. Zuvor muss die Stadt hier noch Planungsrecht schaffen. Bis Ende 2022 werden die Räume an der Ravensberger Straße unter anderem noch von Schülern des Friedrich-List-Berufskollegs genutzt. Danach sollen die Bagger rollen.

Grüne: nachhaltig bauen

»Wir haben ein Bedarf an Single-Wohnungen, an Wohnungen für Ältere, für die auch Pflegemöglichkeiten angebunden werden sollen, aber auch für Familien. Deshalb wollen wir unterschiedliche Generationen in diesem Bereich zusammenführen«, so Müller. Die Frage nach mehr bedarfsgerechtem Wohnraum stelle sich nicht nur in Herford, sondern auch in anderen Kommunen des Kreises. »Viele Mehrgenerationenhäuser gibt es im Kreisgebiet nicht«, sagte Müller. Deshalb werde es in den nächsten Jahren nicht nur ein Konzept für die Kreisstadt geben.

Die Grünen, die das Projekt mittragen, fordern für den Bereich, dass ökologisch nachhaltig gebaut wird. »Das ist uns ganz wichtig«, sagte Ingeborg Balz, Vorsitzende der Kreistagsfraktion der Grünen. Auf den geplanten Neubauten sollen unter anderem auch Photovoltaik-Anlagen installiert werden.

Gründung einer Genossenschaft?

Bürgermeister Tim Kähler spricht von einem interessanten Quartier, das sich entlang der Ravensberger Straße weiterentwickeln könnte. »Wir haben heute bereits ein gutes Angebot für Grundschüler und Kita-Kinder in der Nähe«, so Kähler. Auch die Nähe zum Bahnhof sei ein Vorteil.

Um das Gelände zu entwickeln, kann sich Kähler ein genossenschaftliches Modell vorstellen. Es könnte sich also eine Genossenschaft gründen mit dem Ziel, ihre Mitglieder mit preisgünstigem Wohnraum zu versorgen. Dabei verwies Herfords Bürgermeister auf das Projekt Freie Scholle in Bielefeld. Die Freie Scholle ist eine Genossenschaft mit mehr als 5000 Wohnungen in der Leineweberstadt.

Politik muss jetzt entscheiden

Für die Landwirtschaftsschule sucht die Schulverwaltung nun einen neuen Standort; Unterstützung bekommt sie dabei vom Kreis. »Wir sind bereits seit Längerem mit der Schulleitung im Gespräch über verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben ihr mitgeteilt, dass der Kreis großen Wert darauf legt, dass die Schule in Herford bleiben wird«, erklärte der Landrat. Konkrete Überlegungen zu einem Standort wollte der Landrat nicht weiter kommentieren.

Müller: »Der nächste Schritt wird sein, dass das Projekt ›generationengerechtes Wohnen‹ jetzt in die politischen Gremien geht und dort zunächst eine Entscheidung getroffen wird.« Eine Richtung aber zeigt sich schon ab: SPD und Grüne, die Mehrheit im Kreistag, unterstützen das Projekt.