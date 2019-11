Über Jahrhunderte lebte die Familie Wollbrink in Eickum. Eine erste Erwähnung stammt von 1680. In einer Akte aus dem Jahr 1843 taucht der Name dreimal auf, sagt Archivar Wolfgang Silger. Foto: Ralf Meistes

Von Ralf Meistes

Wie berichtet (Ausgabe vom 27. November), will die Stadt Herford ein 1824 errichtetes Bauernhaus an der Stedefreunder Straße 31 in Eickum unter Denkmalschutz stellen. Mitarbeiter des Denkmalamtes in Münster hielten die Namensnennung von zwei Frauen im Wirtschaftsbalken des Gebäudes für ungewöhnlich.

Balken vor 195 Jahren aufgestellt

Die Inschrift erinnert an die Errichtung des Gebäudes im Jahr 1824 und nennt unter anderem den Namen »Johan Christjahn Wolbrink«. »Das war mein Ur-ur-ur-Großvater«, sagt Wolfgang Silger. Bei der ersten Frau, die in dem 195 Jahre alten Balken Erwähnung findet, handelt es sich laut Silger um die Mutter von Johan Christjahn Wolbrink. »In der Inschrift wird der Name Anne Maria Elisabeth Ghafermans genannt.

Hochzeit im Jahr 1823

Dabei handelt es sich wohl um Anna Maria Elisabeth Schäfersmann. Sie hat 1790 Heinrich Wollbrink geheiratet, der auf der Scholle in Eickum einen Hof besaß«, berichtet Silger. Aus der Ehe sei dann der Sohn Johann Christian Wollbrink hervorgegangen. Dieser habe im April 1823 Anna Ilsabein Reinke geheiratet, die zweite Frau, die die Inschrift erwähnt. »Anna Ilsabeins Familie hatte bereits einen kleinen Bauernhof in Eickum. Vermutlich hat sie eine ordentliche Mitgift mit in die Ehe gebracht, so dass dann 1824 das neue Haus errichtet werden konnte«, vermutet Silger.

Aus Leibeigenschaft befreit

Heinrich Wollbrink sei bis 1789 Leibeigener gewesen und habe sich dann für eine Summe von 200 Talern freigekauft. Empfänger des Geldes sei ein »Herr von Crassen-stein« gewesen.

Der Name Wollbrink tauche im Übrigen bereits viel früher in Eickum auf. So ist in einem Landvermessungsprotokoll aus dem Jahr 1680 von einem Jacob auf der Wollbrink die Rede. Im Jahr 1696 taucht im Kataster der Vogtei Schildesche der Name Wollbrink und die Hausnummer 25 auf. Diese Hausnummer galt bis Ende 1968, ehe die Gebietsreform dafür gesorgt hat, dass der Hof seit 1969 unter der Adresse Stedefreunder Straße 31 zu finden ist.

Verwandtschaft zu ehemaligem Bürgermeister

Über »mehrere Ecken«, so Silger, sei er auch mit dem ehemaligen Bürgermeister Bruno Wollbrink verwandt, der von 2004 bis 2014 die Geschicke der Stadt Herford gelenkt hat.

Über die Eintragung des Bauernhauses in die Denkmalliste soll der Bauausschuss am Donnerstag, 5. Dezember, entscheiden. Der öffentliche Teil beginnt um 17 Uhr im Ratssaal (Rathaus).