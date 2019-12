Herford (WB/mor). Ein Leerstand weniger in der Innenstadt: In das ehemalige Ladenlokal der Biobäckerei Meffert am Alten Markt zieht das Burger-Restaurant „Glückspilz“. „Wir wollen im Frühjahr eröffnen“, sagt Selcuk Erdem.

Gemeinsam mit Umer Butt (30) betreibt der 32-Jährige bereits zwei Filialen in Bielefeld. Da man ohnehin auf der Suche nach neuen Standorten sei, habe sich Herford angeboten. Die 100 Quadratmeter große Fläche mit später einmal 25 Sitzplätzen werde derzeit renoviert.

Wie die anderen Läden soll auch der in der Hansestadt ein eigenes Motto erhalten. Genaues will Erdem aber noch nicht verraten. In der Küche soll alles frisch zubereitet werden. „Die Burgerbratlinge werden handgemacht“, verspricht der Gastronom, der zehn Arbeitsplätze schaffen will.

Perspektivisch soll „Glückspilz“ weiter wachsen. Erdem: „Wir wollen uns in ganz OWL etablieren.“