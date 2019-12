Gemeinsam mit allen Kindern, die Lust haben, backt er Kekse – und zwar in den Saturn-Märkten in Bad Oeynhausen und Herford. Am 7. Dezember steigt die Plätzchen-Party in der Kurstadt, eine Woche später, am 14. Dezember, in der Hansestadt. Jeweils in der Zeit von 12 bis 15 Uhr heißt es Zutaten mixen, Teig kneten, Förmchen ausstechen.

Außerdem werden Keks-Tüten der Konditorei Kleine verkauft. Für die Erwachsenen gibt es Glühwein. Der Ertrag, den Saturn verdoppelt, geht an die Aktion Lichtblicke von Radio NRW. „Ich bin selbst stolzer Papa einer dreijährigen Tochter. Gesunde, fröhliche Kinder sind das Wundervollste. Es gibt aber Kinder und Familien, denen es nicht so gut geht. Denen wollen wir mit der Aktion helfen“, sagt Hinkelmann.

