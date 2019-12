Gustav Peter Wöhler und seine Band: Die neue CD „Love is the Drug“ enthält zwölf Coverversionen – wobei Wöhler die bekannten Vorlagen stets sehr eigenwillig interpretiert. Foto: Irene Zandel

„Love is the Drug“

Wie bei den Vorgängerproduktionen auch erweist sich Gustav Peter Wöhler als mutig, was den möglichen Vergleich mit den Originalen angeht. So trägt die CD den Titel „Love ist the Drug“ – nach einem der bekanntesten Lieder der Band Roxy Music. Ebenfalls ganz oben in der Helden-Hitliste ist David Bowie mit „Life on Mars“ anzusiedeln.

Zudem sind sowohl Roxy-Music-Sänger Brian Ferry als auch David Bowie für ihre charismatischen Stimmen bekannt. Ebenfalls ein Mann mit einer Stimme, die man nie vergisst, ist der verstorbene Rio Reiser. Mit dem Klassiker „Für Immer und Dich“ beendet Wöhler den Tonträger. Er weiß, dass die Messlatte hoch liegt, und sagt über sich und seine Band:„Ja, wir trauen uns einiges. Und das schon seit Jahren!“

September-Konzert in Herford

Seit mehr als zwei Jahrzehnten stehen er und seine Mitmusiker auf der Bühne. Dabei brachte es der Sänger und Schauspieler aus Eickum nicht nur bis zu einem Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie, sondern auch das Herforder Stadttheater blieb ihm nicht verwehrt.

Ein Konzert mit dem Programm der neuen CD ist bereits in Planung. Laut Theaterleiter Karl-Heinz Rohlf kommen dafür der 23. oder 24. September 2020 in Frage