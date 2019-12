Der Nikolaus hatte in seinem Leinensack wieder viele kleine Geschenke für die Kinder mitgebracht. Foto: Siegfried Huss

Herford (WB/us). „Ich bin beeindruckt von dem, was ehrenamtlich hier in Elverdissen auf die Beine gestellt worden ist: heimelige Stimmung, das Leben genießen. Ein Stadtteil lebt nur, wenn alle in einer sozialen Gemeinschaft mit anpacken“, meinte Bürgermeister Tim Kähler zur Eröffnung des 4. Elverdisser Weihnachtsmarktes auf dem Dorfplatz.