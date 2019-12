Von Helga Ruß

Herford (WB). Bereits im Jahr 1928 schrieb der amerikanische Komponist George Gershwin (1898-1937) für die New Yorker Philharmoniker seine mit Jazz-Elementen durchsetzte Tondichtung „An American in Paris“. Den gleichnamigen, mit sechs Oscars prämierten Film aus dem Jahr 1951 mit Gene Kelly und Leslie Caron konnte Gershwin allerdings nicht mehr miterleben.

2014 verarbeitete man erstmals den Stoff mit den genialen Gershwin-Songs wie „S’ wonderful“, „I got Rhythm“ oder „Love is here to stay“ zum Bühnenmusical und erzielte damit am Broadway, in Paris und in London große Erfolge. Die erste deutschsprachige Fassung – sogar die Songs wurden ins Deutsche übertragen – gab es vor einem Jahr in Linz.

Innige Liebesgeschichte zwischen ehemaligen GI und junger Tänzerin

Das Eurostudio Landgraf brachte die schwungvolle, ballettreiche Gershwin-Hommage nun in einer Tourneefassung auf die Herforder Bühne und begeisterte damit in zwei Vorstellungen am Samstag und Sonntag die Theaterbesucher.

Das Musical wie auch der Film spielen kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Paris. Die Belagerung und die körperlichen sowie psychischen Verletzungen sind noch sichtbar. Nur zögernd begreift man la libération, die Befreiung, und so langsam erwacht die Stadt der Liebe wieder zu neuem Leben.

Im Mittelpunkt des Musicals steht die pulsierende Metropole, steht die Kunst, die Leidenschaft und natürliche eine innige Liebesgeschichte zwischen dem ehemaligen GI Jerry und der jungen Tänzerin Lise, die als jüdisches Mädchen von einer Pariser Familie versteckt und damit vor den Nazis gerettet worden war.

Alles wird untermalt von der bildhaften Gershwin-Musik und einem phantastischen Ballett. Weite Teile der Handlung und der Emotionen werden durch tänzerische Darstellungen ausgedrückt; sogar Szenen- und Bühnenbildwechsel tänzerisch integriert.

Darsteller aus Deutschland, England, Italien, der Schweiz und Brasilien

Die fast 20 Darsteller, allesamt musicalerfahren in bekannten Produktionen, hatten eine vielseitige Aufgabe. Sie mussten nicht nur tanzen, sondern auch singen und spielen – eine große Herausforderung für die Mitwirkenden aus Deutschland, England, Italien, der Schweiz und Brasilien.

Wirkungsvoll drückte ein vielsagendes Bühnenbild die verschiedenen Stimmungen aus: vom Braun-Grau bei Kriegsende bis zum schillernd Bunten in der wiederbelebten, quirligen Stadt; und eine überdimensionale LED-Wand lieferte die passenden szenischen Hintergründe.

Inszenierung, Darsteller und Orchester verdienten zu Recht den großen Applaus eines begeisterten Publikums.