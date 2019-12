Von Moritz Winde

Herford (WB). Was hat einen Gefangenen dazu getrieben, Feuer in seiner Zelle zu legen? Ein Jahr nach der Tat sagt der 20-Jährige: „Mir ging’s nicht gut. Ich wollte mich umbringen.“ Der Grund für den Ausraster könnte nichtiger kaum gewesen sein: Er war wütend, weil er keinen Fernseher bekam. Am Montag wurde er erneut verurteilt.

Dass ihm der Suizid nicht gelingt, ist dem schnellen Eingreifen des Justizpersonals zu verdanken. Mit einem Feuerlöscher können die Beamten die 30 Zentimeter hohen Flammen löschen. „Zuerst hat es geklappert und geknallt. Als wir die Tür öffneten, war der Haftraum voller Rauch. Der Gefangene stand dahinter am Fenster und wollte nicht herauskommen“, erinnert sich eine Vollzugsbeamtin an die Szenen, die sich am Abend des 15. Oktober vergangenen Jahres in der Abteilung C2 des Herforder Jugendknastes abspielen. Mehrere Bedienstete schaffen es schließlich, den Marokkaner zu packen und ihn in eine gesonderte Zelle zu sperren.

In einer solchen Zelle hat der 20-Jährige am 15. Oktober vergangenen Jahres Feuer gelegt. Foto: Moritz Winde In einer solchen Zelle hat der 20-Jährige am 15. Oktober vergangenen Jahres Feuer gelegt. Foto: Moritz Winde

Das Ausmaß der Verwüstung wird erst sichtbar, als sich der Qualm allmählich legt. In der Mitte des Haftraums ist eine Art Lagerfeuer errichtet – und zwar aus dem Mobiliar der Zelle. Der Schrank umgestoßen, das Eisenbett aus der Verankerung gerissen, die Fensterscheibe zerstört.

Um das Feuer zum Lodern zu bringen, hat der junge Flüchtling seine Kleidung angesteckt. Aufgrund der massiven Gewalt und des Brandes ist die Zelle über Monate nicht bewohnbar. Sanierungskosten: 1100 Euro. 600 Euro hat der Täter bis heute zurückgezahlt, der sich auf der Anklagebank geständig und reumütig zeigt. „Ich kann mir das alles nicht erklären. Ich war verzweifelt.“

Angeklagter einschlägig vorbestraft

Das Jugendschöffengericht spricht in seiner Urteilsbegründung später von schädlichen Neigungen und charakterlichen Mängeln und bescheinigt ihm eine schlechte Sozialprognose. Er hat keine Schulbildung, keine Arbeit, keine Bindungen. Wie sonst sei es zu erklären, dass jemand sich und andere derart gefährdet, nur weil ihm ein Fernseher vorenthalten wird? Wegen eines Missverständnisses hätte der Angeklagte zwei Wochen länger auf das TV-Gerät warten müssen.

Der 20-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt. Im Gegenteil: 2015 von Marokko über Italien nach Deutschland geflohen – seine Familie ist bettelarm – gerät er sofort auf die schiefen Bahn. Immer wieder wird er straffällig. Er dealt mit Marihuana, begeht haufenweise Diebstähle und eine Körperverletzung. Zwar ist die Schwere der Vergehen relativ gering, Anzahl und Rückfallgeschwindigkeit aber sehr hoch. Aus diesem Grund sitzt er seit Anfang 2018 im Jugendknast.

Und dort wird er auch noch länger bleiben. Eigentlich wäre er Ende Januar auf freien Fuß gekommen, doch das Herforder Gericht brummte ihm fünf weitere Monate Freiheitsstrafe auf – wegen der Sachbeschädigung und der versuchten schweren Brandstiftung.

Sollte das Urteil rechtskräftig werden, würde er also erst Mitte 2020 entlassen. Eine Bleibeperspektive in Deutschland hat der 20-Jährige nicht. Seinen Asylantrag hat die Bielefelder Ausländerbehörde abgelehnt. Eine Abschiebung ist bislang jedoch gescheitert. Es gibt Irritationen um seine Identität. Zwei potenzielle Herkunftsländer – darunter Marokko – wollen ihn nicht aufnehmen.

Streichhölzer in der JVA verboten

Grundsätzlich dürfen die jungen Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Herford Feuerzeuge besitzen. Das habe schon einen ganz pragmatischen Grund, sagt der stellvertretende Anstaltsleiter Heinz Herbert Droste. „Ein Großteil unserer Häftlinge raucht. Stellen Sie sich einmal vor, wir würden ihnen das verbieten. Dann wäre hier etwas los. Ich bin immer wieder erstaunt, wie abhängig die Gefangenen schon in jungen Jahre vom Tabak sind.“

Streichhölzer hingegen sind schon seit mehreren Jahren in nordrhein-westfälischen Gefängnissen verboten. Heinz Herbert Droste: „Es gab Häftlinge, die die Zündköpfe der Streichhölzer abgerieben haben. Aus dem Abrieb haben sie dann funktionierende Sprengsätze gebaut.“

Gelegentlich kommt es immer wieder vor, dass Gefangene der JVA Herford in ihrer Zelle zündeln. In diesem Jahr haben zwei Insassen versucht, ihren Haftraum in Brand zu setzen. „Wir haben Hilfe von externen Rettungskräften gebraucht, die das Feuer gelöscht haben. Zum Glück hat es die Feuerwehr ja nicht weit. Wir sind im Prinzip Nachbarn“, sagt Heinz Herbert Droste.