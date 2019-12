Bielefelder Straße, Fahrtrichtung Bielefeld, am Dienstagmorgen: Der Verkehr staut sich bis in Höhe des Postzentrums Foto: Bernd Bexte

Herford (WB/bex). Wegen eines Unfalls auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund haben Autofahrer am Dienstagmorgen im Berufsverkehr auf den Ausweichstrecken zwischen Herford und Bielefeld viel Geduld aufbringen müssen. Auf der Bielefelder Straße staute sich der Verkehr von Bielefeld bis in die Höhe des Postzentrums.